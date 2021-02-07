英國的武漢肺炎疫苗接種進度領先不少國家，超過1,000萬人已獲注射首劑疫苗，加上當局繼續維持嚴厲的居家封鎖措施，當地疫情漸見曙光，周五單日新增感染個案比一周前減少34%，英格蘭的基本傳染數（R值）更是自去年7月以來首次全面跌至1以下。

英國周五單日新增1.9萬宗武肺病例，比一周前下跌34%，延續1月以來的下降趨勢，同日死亡人數仍維持在4位數，達1,014人染疫死亡，但也較一周前少19%。英國國家統計局（ONS）指出，英格蘭1月最後一周有84.7萬宗武肺個案，按周下跌近20萬，也是自去年聖誕節以來首次跌至每周100萬宗以下。

緊急情況科學諮詢小組（SAGE）估計，英格蘭最新的基本傳染數R值介乎0.7至0.9，是自去年7月以來首次估算的上下限值均跌至1以下，全英國的基本傳染數則介乎0.7至1，當中以最早開始嚴格居家令的倫敦傳播率下降得最快，目前估計只有0.6至0.8。SAGE專家呼籲公眾繼續留在家中，以壓低病毒傳播率。

隨着英國的嚴格居家措施將再維持最少一個月，加上有更多人注射疫苗，估計疫情消退的趨勢會持續，社會對於復課及放寬防疫措施的呼聲也增加。不過專家警告一旦過早放寬防疫措施，將導致疫情持續，前衞生大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）直言，在每日新增武肺數字跌至1,000人以下前，英國也不應放寬任何防疫限制。

醫療體系壓力仍大

倫敦國王學院（King’s College London）病毒學家斯派克特（Tim Spector）說：「我們在抗疫方面取得良好進展，1,000萬人已注射疫苗，自年初的高峯以來，病例已下跌70%。此外，我們也看到住院人數下降。」

不過斯派克特提醒，當地死亡率仍然高企，英國國民保健服務（NHS）亦持續面臨巨大壓力，「我們仍要數周時間見到疫苗的作用、令數字減少，希望如果趨勢持續，便可考慮讓孩子盡早回到課室，因此為教師接種疫苗是我們下一個優先任務」。《每日電訊報》報道，南部城市樸茨茅斯（Portsmouth）已安排教師「插隊」，率先接種武肺疫苗。

英國《每日郵報》/英國《每日電訊報》

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