美國霍士新聞頻道叫停一個由前總統特朗普支持者主持的節目。

「霍士」上周五證實《洛杉磯時報》報道,會停播由盧布斯(Lou Dobbs)主持的霍士財經新聞網(Fox Business Network)節目《Lou Dobbs Tonight》。

電子投票系統製造商Smartmatic上周四入稟控告霍士新聞頻道、主持盧布斯、巴蒂羅莫(Maria Bartiromo)、皮羅(Jeanine Pirro)、特朗普私人律師朱利亞尼、鮑威爾(Sidney Powell),指他們刻意散播假資訊,索償27億美元(210億港元)。

Smartmatic列舉13項「霍士新聞」節目主持或嘉賓指Smartmatic被用作操縱2020年大選結果的事例,指盧布斯是「其中一位刻意散播假資訊的主力」。

盧布斯是資深財經記者,2011年起主持高收視節目《Lou Dobbs Tonight》,偶爾會為「霍士新聞」擔任評論員。他去年出版有關特朗普的作品《The Trump Century: How Our President Changed the Course of History Forever》。

「霍士」表示,停播盧布斯節目與誹謗案無關。

特朗普在盧布斯的節目被停播後發聲明:「盧布斯一直做得很好……他有大批忠心追隨者,包括我在內,會密切留意他的動向。」

另一投票機及投票系統供應商Dominion亦威脅控告霍士新聞及其他保守派傳媒誹謗。

英國廣播公司/美國全國廣播公司

