美國霍士新聞頻道叫停一個由前總統特朗普支持者主持的節目。

「霍士」上周五證實《洛杉磯時報》報道，會停播由盧布斯（Lou Dobbs）主持的霍士財經新聞網（Fox Business Network）節目《Lou Dobbs Tonight》。

電子投票系統製造商Smartmatic上周四入稟控告霍士新聞頻道、主持盧布斯、巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）、皮羅（Jeanine Pirro）、特朗普私人律師朱利亞尼、鮑威爾（Sidney Powell），指他們刻意散播假資訊，索償27億美元（210億港元）。

Smartmatic列舉13項「霍士新聞」節目主持或嘉賓指Smartmatic被用作操縱2020年大選結果的事例，指盧布斯是「其中一位刻意散播假資訊的主力」。

盧布斯是資深財經記者，2011年起主持高收視節目《Lou Dobbs Tonight》，偶爾會為「霍士新聞」擔任評論員。他去年出版有關特朗普的作品《The Trump Century: How Our President Changed the Course of History Forever》。

「霍士」表示，停播盧布斯節目與誹謗案無關。

特朗普在盧布斯的節目被停播後發聲明：「盧布斯一直做得很好……他有大批忠心追隨者，包括我在內，會密切留意他的動向。」

另一投票機及投票系統供應商Dominion亦威脅控告霍士新聞及其他保守派傳媒誹謗。

英國廣播公司／美國全國廣播公司

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