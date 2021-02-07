武漢肺炎疫情已爆發逾一年，近月多國陸續開始武肺疫苗接種工作，但彭博社分析指出，目前各國疫苗接種進度不一，若以現時速度估計，全球或需7年時間才能為75%的人口接種，達到群體免疫效果，而美國則可望在明年新年前達到所需接種率。上述數字更只是假設疫苗有效的情況，如疫苗對再變種的武肺病毒無效，則可能會出現「超級武肺」的新危機。

數據顯示，全球現時共使用了近1.2億劑疫苗，各地每日合共能處理超過450萬次注射，其中美國約有8.7%人已接種最少一劑疫苗，全國每日則能注射130萬劑。美國總統拜登早前定下目標，期望在上任後100天內分發超過1億劑疫苗，故估計美國政府會進一步加快接種，當地周四的接種數字已提升至170萬劑。

以色列料兩個月後率先達群體免疫

白宮首席醫學顧問福西（Anthony Fauci）早前建議，一個地區需有70%至85%人口獲接種武肺疫苗，才能達到群體免疫，讓生活恢復正常。彭博社以75%接種率為標準，推算各地疫苗接種推度，現時接種比例最高的以色列估計在兩個月後，便可達至75%接種率，而在全球接種速度第六快的美國，全國接種率估計將在2022年元旦時達到75%，但情況在各州有較大差異，例如北達科他州接種率達標的時間，或會比德州快半年。

整體而言，西方國家疫苗接種進度較快，其中英國的接種率領先歐洲，估計同樣可在今年之內達至75%接種率，但因現時疫苗接種仍在早期階段，故接種的估計時間仍可能有變化，例如以加拿大目前進度推算，需10年才可達至75%人口接種，中國也要6年以上，但考慮到各國未來會加快接種進度，故實際所需時間將減少。

另外，不少藥廠目前也在研發新疫苗，其中強生（Johnson & Johnson）正研發的疫苗只需施打一針，只要其疫苗獲准推出，訂購強生疫苗的國家接種進度便可加快，且隨着印度、墨西哥等地生產的疫苗日後面世，全球接種速度也會進一步改善。

變種武肺成未來隱憂

不過英國《每日郵報》分析指，近月多地發現變種武肺病毒，故全球能否如期達到群體免疫，亦要看疫苗對變種病毒是否有效，否則便會出現 「超級武肺」的新危機。現時全球有9種疫苗獲批使用，但已知至少來自南非和巴西兩個國家的變種武肺病毒，可能是現有疫苗較難對付，例如諾瓦瓦克斯（Novavax）、阿斯利康（AstraZeneca）及強生出產的疫苗對南非和巴西的變種病毒只達60%成效，Moderna和輝瑞的疫苗對變種病毒的保護作用亦較少，免疫時間可能較短。

彭博社分析，這意味全球的疫苗注射工作更需盡快完成，以對武肺達到群體免疫，限制變種病毒擴散，並防止病毒再變種。相反如注射步伐過慢，變種病毒便會漸成為最常見的一種，而且繼續會演變新病毒，疫情恐無日無之地蔓延。

彭博社/英國《每日郵報》

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