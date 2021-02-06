美國軍隊內部性侵問題猖獗，聯邦政府和軍方一直被批評沒有正視，一大原因是「費雷斯案例」（Feres Doctrine），令軍人不得就服役其間所受傷害向聯邦政府索償。於是，軍人自此難再就不公平待遇追究，即使有人在軍中犯下性罪行，只需接受軍方內部審訊，令個別軍人有恃無恐地犯案。

「費雷斯案例」（Feres Doctrine）出自1950年，當時最高法院處理3宗軍人向聯邦政府索償的案件，原告軍人均非在戰場受傷，而是分別在軍營火警和醫療失誤中受傷。最高法院裁定，軍人不得引用《聯邦侵權賠償法》向聯邦政府索償，無論軍人所受傷害是否在戰場造成也是一樣。

案例令法院拒受理軍中性侵訴訟

美國各級法院此後詮釋「費雷斯案例」時，解讀為軍人不得在軍事法院以外，另行就軍中發生的事件控告軍方。於是，縱有軍人在服役其間被同袍強姦，法院多年來也不受理訴訟，受害人亦無法以《民權法案》中保障職場權益的第7章，追究軍中的性侵責任。

2016年服役期間報稱被同袍強姦的女兵斯坎倫（Erin Scanlon）曾在2019年尋求入稟法院，以軍方處理性侵事件不當為由，向政府索償1,000萬美元（約7,751萬港元），但軍方以「費雷斯案例」辯護，斯坎倫與律師商討後，最終認為沒有勝算，決定放棄入稟。

專家：不改制度 其他措施難奏效

智庫「法律與軍事政策中心」總裁斯特寧（Dwight Stirling）指，「費雷斯案例」明顯阻止軍人向軍方提出的訴訟，批評禁止性侵受害人循法院討回公道的做法不合理。斯特寧表示，「費雷斯案例」亦助長軍中性侵行為，「一些人意識到他們不會被控告，產生他們大於法律的感覺，變成罪犯」，並警告只要現行制度不改變，軍方其他阻止性侵的行動也不會奏效，「直至你容許受害者上庭為止」。

美國國會2019年通過修正案，容許軍人就軍醫的醫療失誤索償，被視為對改革「費雷斯案例」邁出一步，但仍未處理性侵問題。紐約州聯邦參議員吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）表示，期望「費雷斯案例」可作出修訂，讓性侵犯受害人得以追究。

美國《巴爾的摩太陽報》／美國《國會山報》／美國公共廣播電視台／美國NC Policy Watch網站

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