新加坡12月30日推行全民自願性武漢肺炎疫苗接種計劃，但上月發生人為失誤事故，新加坡全國眼科中心一名職員接種了未稀釋的疫苗，相當於原本5倍劑量。該名職員隨後入院接受觀察，兩天後出院，目前情況良好。

新加坡全國眼科中心周六發表公告，指一名職員1月14日接種疫苗，在指定區域休息數分鐘後，就有人發現失誤，並立即通知高級醫生。醫生為職員檢查，確定他無出現不良反應或副作用，但為以防萬一仍將其送到新加坡中央醫院留院觀察。

全國眼科中心透露，這名職員目前等待血清檢測結果，並會按計劃注射第二劑疫苗。中心會繼續密切留意其健康情況，並提供必要支援。為保護私隱，中心沒透露受影響職員身份。至於造成失誤的職員已接受輔導。全國眼科中心院長黃天蔭教授表示，中心尤其重視職員接種疫苗的安全，非常認真看待這次事件，並向有關職員及其家屬道歉。

事發後，該中心立即暫停疫苗接種，其餘職員被安排到新加坡中央醫院接種。據調查顯示，這宗人為失誤是由於負責疫苗接種的小組溝通出現問題，在準備疫苗過程中，負責稀釋疫苗的職員被叫去處理其他事項，另一名職員誤以為小瓶中未稀釋的劑量可以使用。

衞生部﹕注射過量疫苗不太會對人體有害

新加坡目前使用美國藥廠輝瑞與德國公司BioNTech共同研發的疫苗，每瓶可注射五劑，正常劑量為30微克。衞生部表示，臨床試驗數據顯示，注射超過推薦劑量的疫苗不太可能對人體有害，又指今次是個別事件，當局並無從其他疫苗接種地點接獲類似通報，強調所有接種地點都落實嚴格醫療規程，包括須明確區分稀釋和未稀釋的疫苗瓶。

德國去年12月也曾發生接種過量疫苗的情況，一間療養院8名工作人員同樣接種五倍劑量，其中四人出現流感症狀而入院。

傳染病專科醫生林麗明表示，BioNTech在用上多達100微克劑量的試驗中，發現接種者出現類似流感症狀，注射部位亦出現輕微至中度局部反應。林麗明預計，疫苗接種過量可能導致局部或全身的抗原或其他疫苗成分濃度過高，但不會影響疫苗效用。她說：「受影響職員仍應注射第二劑疫苗，但在接種後至少48小時內須更密切觀察身體反應。」

新加坡《聯合早報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！