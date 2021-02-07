羅馬尼亞一個6周大的嬰兒本月初接受東正教浸禮後夭折，引起當地民眾關注，6萬人聯署要求改變這項宗教儀式。東正教內部對於保留嬰兒浸禮的看法不一，阿爾傑什大主教卡里尼奇（Calinic）則回應稱會檢視處理嬰兒浸禮的做法，避免以後再發生悲劇。

事發於羅馬尼亞東北部城市蘇恰瓦，該名嬰兒在2月1日的儀式中浸了三次聖水後心臟停頓，被送院搶救後宣告不治。驗屍報告顯示嬰兒肺部有液體。當地檢察官已循誤殺方向對進行浸禮的神職人員展開調查。

對於改變嬰兒浸禮這項歷史悠久的儀式，東正教內部意見紛紜，一些教會表示支持，而卡里尼奇對改變這項傳統持開放態度，是目前東正教內表示傾向改變的最高級領袖。他最近替羅馬尼亞前王子尼古拉斯的女兒進行浸禮，接受訪問時表示，浸入聖水對於成人是合適的，其他做法亦可行。他說自己數年前仍在中西部地區外西凡尼亞任牧師時，為嬰兒受浸的做法是只把嬰兒的腳放入聖水，再向嬰兒的頭部灑水。

不過，教會內部有人表明反對，希望維持將嬰兒頭部浸入水中的宗教傳統。托米什（Tomis）大主教立場強硬，認為這項教規已經存在超過1000年，「這就是為甚麼我們不會改變，我們不會被嚇倒」。

截至周五，聯署要求改變嬰兒浸禮傳統的人數達6萬。發起人杜米特魯（Vladimir Dumitru）表示，浸禮需受監管，防止不必要的風險，聯署目標是要溫和及有建設性地推動改變。

東正教在當地極受尊重，但教會在疫情期間處理聖餐的手法已經備受批評。去年3月羅馬尼亞封城，北部城市有神職人員單用一匙羹分聖餐。

英國廣播公司

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