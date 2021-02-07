繼美國參議員提案呼籲重新招標抵制北京冬奧後，英國和加拿大均有國會議員表態，指控中國政府對新疆維吾爾族人種族滅絕，要求抵制2022年北京冬奧。

早前全球180個團體聯署要求抵制北京冬季奧運，加上英國廣播公司近日報道新疆再教育營的維吾爾族婦女被有系統地強姦和性虐，令英美兩國政府大為震驚。英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）和工黨議員、英國國會下議院外交事務委員會成員拜恩（Chris Bryant）敦促英國政府和運動員抵制北京冬奧。戴維說：「中國西部所發生的種族清洗證據明確，英國和全世界必須對抗北京，並使用所有可行的方法予以阻止」。

戴維指出，毫無疑問定會有球隊、贊助商或政府部門認為奧運或殘奧應與政治分開，只要專注於運動上，但他反駁說﹕「面對種族滅絕問題，這樣的取態是不好的。一個正犯下種族滅絕罪行的政權，會利用2022年冬奧和殘奧作宣傳工具。」他認為除非中國政府下令關閉所謂的「再教育營」、結束勞役和種族清洗維吾爾族，並停止虐待和性侵維吾爾族女性，否則英國國家隊應杯葛北京冬奧。

拜恩則指，根據聯合國《防止及懲治危害種族罪公約》有關危害種族的行為定義，已經全部在新疆發生，批評英國政府似乎沒有膽量回應。他說﹕「我認為英國奧林匹克協會應要求冬奧改地點，如果不改，我們應該杯葛。」

加拿大跨黨派聯署信要求抵制北京冬奧

加拿大5個主要聯邦政黨共13名議員聯署，要求國際奧委會將明年冬奧改由其他國家主辦。信中指出有些人可能認為體育和政治不應該混為一談，「但當發生種族滅絕時，我們的回應時不應再視之為政治問題，而是關乎人權和干犯危害人性罪行的問題」。

獲跨黨派支持的聯署信發起人都賽佩（Alexis Brunelle-Duceppe）指出，他們針對的是中國對待維吾爾族人的做法，而非中加關係緊張而引發。中加兩國早前因華為事件以及中國拘禁兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）而鬧僵。

加拿大廣播公司／英國《衞報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！