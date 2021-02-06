緬甸軍方為阻止民眾抗議政變，進一步全國封鎖互聯網，繼社交網站facebook後，軍政府前日再命令流動電訊商及互聯網服務供應商封鎖Twitter及Instagram，昨天索性大規模鎖網。

緬人VPN需求激增

總部在英國倫敦的網絡追蹤組織NetBlocks表示，緬甸昨天處於「全國級斷網」狀態，網絡連接能力只及正常水平的16％，又引述有目擊者稱，手機流動數據服務及無線上網服務都被封鎖。

緬甸軍方周三為維穩封鎖facebook，民眾翌日轉用Twitter號召示威並傳送標籤抗議軍方政變，但到前晚10時開始，有緬甸人發現無法登入Twitter。當地最大通訊網絡供應商挪威電信（Telenor）指，軍政府已下令多間互聯網服務供應商，封鎖Twitter及Instagram，直至另行通知。

緬甸人為了「翻牆」上網對虛擬私人網絡（VPN）需求激增，有網民繼續推文「我們失去自由公義，逼切需要民主，請聽聽緬甸人的聲音」，「互聯網已癱瘓，但我們不會停止發聲，讓我們為爭取民主和自由和平鬥爭，為我們未來而戰到最後一刻」。

Twitter昨譴責緬甸軍政府鎖網損害公開對話和人民發聲的權利。fb對緬甸鎖網表示極度憂慮，要求當局解除封鎖社交媒體。國際特赦組織批評，在政變及武肺疫情期間斷網是令人髮指和鹵莽的決定。

路透社/法新社