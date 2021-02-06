印尼一對雌性蘇門答臘虎從婆羅洲一個動物園走失，一名飼養員被咬死。兩虎最終一隻被射殺，一隻被麻醉後捉回。

事發於西加里曼丹省山口洋市（Singkawang）一個動物園。連日暴兩導致山泥傾瀉，動物園籠舍受損，兩隻18月大雌虎周五晚乘機逃脫。一名47歲飼養員倒斃籠舍附近，身上有被咬和被抓傷痕。附近亦有多隻動物死亡，包括一隻猴子、一隻鴕鳥。

當局展開大規模搜索，下令附近旅遊勝地關閉，呼籲民眾留在家中。

保育部門負責人表示，最初希望生擒兩虎，故先用麻醉槍，射中了其中一隻，擒回後正由獸醫監察。另一隻則由於變得極之兇猛，當局擔心牠闖入民居，唯有將牠射殺。

當地警察局長形容搜捕過程困難，曾出動無人機在動物園周圍森林區搜索，又在籠舍放滿獵物，期盼兩虎肚餓時自行返籠。

蘇門答臘虎是生活在蘇門答臘島上的一個虎的亞種，屬極度瀕危物種。

英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！