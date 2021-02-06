泰國緝毒局證實，有「亞洲毒王」之稱的加拿大華裔公民「三哥」謝志樂上月在荷蘭落網前，其販毒集團「公司」另一主腦去年10月在曼谷被捕。被捕的是65歲港人李宗澤（Lee Chung Chak，音譯），相信涉及販毒40年，與謝志樂是囚友。

對引渡要求提上訴

澳洲警方2018年一份文件顯示，綽號「彪哥」（Bill Gor，音譯）的李宗澤是「公司」19個主要目標人物之一，負責管理大宗受管制毒品買賣的「高級項目經理」。

泰國緝毒局局長證實，接到澳洲引渡要求，緝毒警獲得泰國法院拘捕令後，去年10月1日拘捕李宗澤，引渡仍在審理。緝毒警在李宗澤曼谷一個高級地段的服務式公寓撿獲一部手提電腦、幾部電話、一份文件及一筆現金。泰國司法部消息指，李宗澤11月就法院批准澳洲引渡要求提出上訴。至於謝志樂仍在荷蘭的監獄，當地法院未裁定是否將他引渡。

美國聯邦法院文件顯示，李宗澤1998年因密謀將海洛英販運到美國的過程擔當監督角色，被判監140個月，在俄亥俄州埃爾克頓監獄服刑。

而謝志樂就因另一宗販運海洛英到美國的案件被判囚九年，兩人在同一監獄服刑，出獄時間相差不足一個月。調查人員懷疑李宗澤之後負責監督緬甸北部撣邦的毒品工場，並經常到訪當地。當地由少數民族武裝團體控制，幾十年來一直是東南亞金三角地區毒品生產中心。

路透社