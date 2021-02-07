中國2018年購入位於倫敦的前英國皇家鑄幣廠（The Royal Mint）原址地皮，計劃改建成中國駐英國新大使館，引來不少當地居民反對。英國《星期日泰晤士報》更揭露，這宗交易有利益衝突的嫌疑，指英國首相約翰遜的首席戰略顧問李斯特（Edward Lister）在地產發展商及政府皆有扮演角色，甚至獲時任中國駐英大使劉曉明表示感謝，專家要求當局進一步調查。

出售地皮獲利四倍

前英國皇家鑄幣廠位於倫敦塔橋附近，在成為中國駐英新大使館選址前，由一間名為Delancey的英國地產公司擁有，該公司於2010年以5,100萬英鎊（約5.43億港元）從皇家財產局購入鑄幣廠地皮。

據指Delancey原本計劃將該地皮發展成辦公室，並已獲倫敦市政府批准，但後來突然擱置，跟獲中國委託的地產商世邦魏理仕（CBRE）接洽，最終在2018年5月達成協議，以2.55億英鎊（約27.16億港元）作價出售該地段，Delancey賬面賺4倍。地皮佔地70萬平方呎，完成改建後的中國駐英國新大使館將是世界上其中一間最大的中國大使館，估計最終價值可高達7.5億英鎊（約79.8億港元）。

兼任買賣雙方顧問

《星期日泰晤士報》指出李斯特在這宗交易中有三個角色，首先是他在2016年9月至2017年12月間，擔任CBRE的受薪顧問，協助CBRE「加強跟中央及地方政府的聯繫」，以及尋求在倫敦的發展機會。其次他也是Delancey的顧問委員會成員，他同樣由2016年9月起在該公司擔任受薪顧問，報道指Delancey的老闆、地產大亨里特布拉特（Jamie Ritblat）亦是保守黨金主，2011年起向保守黨捐獻了35萬英鎊（約372萬港元）。

最後他在政府也有角色，他在2017年4月成為英國外交部轄下的外交及英聯邦辦公室（Foreign and Commonwealth Office）受薪非執行董事，當時約翰遜正擔任外相，李斯特於2017至2018年間，曾審核中國駐英大使館搬遷事宜，最終批准中方購地。英國外交部指，李斯特在談判中的職權範圍牽涉到「建造條款」。

多次晤中方官員 劉曉明曾表示感謝

報道指，暫時未能肯定李斯特有否撮合中方和CBRE以及Delancey，亦未知李斯特擔任公職時，有否申報在兩間地產公司的利益。CBRE和Delancey皆否認李斯特參與中國大使館新選址地段交易的磋商，但他在涉及今次交易的機構都受薪，明顯存在身份及利益衝突。

李斯特在整場購地案前後，亦多次與中方官員會面，單是在2018年上半年，時任中國外交部部長助理錢洪山，以及外交部副部長鄭澤光便分別從北京飛到倫敦，與李斯特會晤。錢洪山後來調任中共中央對外聯絡部副部長。劉曉明在2018年達成購地協議後，曾於同年7月與李斯特會面，當時劉曉明表示「感謝」李斯特在交易中的「個人努力」，形容希望中英關係進入黃金時代，李斯特則稱中國駐英新大使館標誌兩國關係。

負責向英國首相提出公職人員操守建議的「公職生涯行為標準委員會」（CSPL）前主席格雷厄姆（Alistair Graham）表示，李斯特顯然存在利益衝突，令人質疑他能否捍衞公眾利益，要求外交部跟進其行為是否符合公職人員操守指引。英國政府發言人則稱，李斯特在監督中國駐英大使館交易一事上恪守指引。

早年多次批准中企投資

早於約翰遜擔任倫敦市長時期，李斯特已是其左右手，他當時獲委任為政策及規劃副市長，擁有批核大型土地收購和房地產交易的權力，當時他批准了不少中國企業的投資，其中一間中資公司在倫敦兩個發展項目投資額達12億英鎊（約127.8億港元），李斯特揚言對他們來說，「中國的投資很重要」，他於2013年更數次訪問北京。

由於李斯特和中方關係不淺，英國國會早前辯論中國對新疆維吾爾族是否存在種族滅絕行為時，一些對華態度強硬的議員亦質疑，李斯特現時作為約翰遜的首席顧問，是首相改變對華立場及表達明確強硬態度的最大障礙。

英國《星期日泰晤士報》

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