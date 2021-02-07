舞龍舞獅是農曆新年必備的環節，即使是海外的華人聚居地也絕不例外。然而武漢肺炎仍然肆虐全球，澳洲多地的慶祝活動繼去年後，又再或被取消或縮減規模，多個醒獅團接不到生意，即使有生意也受疫情影響，無法整個團隊齊人練習，甚至面臨青黃不接，他們只好寄望牛年來到後一切將好轉。

生意大減 有醒獅團至今仍「食白果」

農曆新年來臨之際，澳洲多個醒獅團卻因武肺疫情而苦無生意，不少醒獅團表示生意較以往減少六至七成。維多利亞省最大規模的醒獅團之一「墨爾本中華青年會舞獅隊」隊長詹智皓透露，目前仍未接到一張訂單，維持舞龍舞獅傳統近百年的墨爾本唐人街也被迫「斷纜」，巨型的「千禧龍」將無緣亮相，悉尼多個地區也取消不少大型活動，僅保留了點花燈等較小規模的活動。

去年踏入鼠年大年初一時，澳洲出現首宗確診武肺個案，多項活動立即剎停，餐飲業陷入停頓狀態。弘德國術團主席薛寶琳對此仍歷歷在目，她憶述舞獅團去年年初一當天即將抵達表演場地時，收到餐廳老闆電話說「不用來了，因為店內一個客人都沒有」。

一年過去疫情仍未消散，薛寶琳坦言有如「雙重打擊」，因為今年也沒有太多生意，沒有收入亦令他們無法更換新的服裝和道具，連場地租金也要精打細算才能應付，周家拳武術協會甚至要將練習場地移至免費的地方，團員規模也要大幅減少。

青黃不接 面臨承傳危機

對於一些醒獅團來說，面對的危機比財政困難更多。位於維多利亞省小鎮本迪戈（Bendigo）的大金山瑞獅團已有百年歷史，以往農曆新年前後一天已有十多場表演，但今年生意大不如前，其教練米勒（Clinton Miller）透露流失了不少成員。

大金山瑞獅團依靠義工維繫，隊員更替是每年的常態，因此出席不同活動是宣傳及吸納新成員的主要渠道，但去年復活節等不少活動都取消，使瑞獅團錯失接收新成員的時機，令這個百年老團面臨青黃不接。

訓練大減 身心受影響

即使接到生意，醒獅團也要面臨訓練的問題。由於醒獅對體能和技巧的要求很高，隊員每周都要進行常規訓練，但疫情導致隊員足不出戶，周家拳武術協會教練兼發起人林志浩（Frank Lam）笑言，有一些隊員因疫情長出贅肉，為負責托舉的獅尾拍檔增加難度。

醒獅同樣強調團隊合作和默契，真人訓練相當重要，有人選擇觀看不同的舞獅影片，但仍跟真正的訓練相去甚遠，負責鼓樂的人也只能用家中的筷子或拍掌來練習節奏。為了讓團員居家隔離期間仍有一定社交活動，保持精神和心理健康，墨爾本中華青年會舞獅隊會舉行烹飪分享會，為大家注入生活樂趣，隊長王安迪（Andy Wang）直言：「舞獅對我們來說是很重要，但我們真正在意的是隊員本身。」

盼牛年轉運

澳洲的疫情近月持續受控，去年底起不少舞龍舞獅團慢慢恢復正常訓練，為保障不會出現大規模感染，一些醒獅團以「氣泡」方式、分成多個小隊進行訓練，他們都對此感到高興，還對牛年充滿憧憬，希望將過去一年的坎坷送走。

澳洲廣播公司

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