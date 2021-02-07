東京奧運暨殘奧會組織委員會（奧組委）主席森喜朗發表「女性多的理事會將會浪費時間」的言論，激起輿論聲討，逾11萬人聯署要求處分他。不過比起民間議論的熱度，日本政府和體育團體雖作批評，但完全無提出森喜朗辭職的要求，突顯出兩者處理的落差。日本共同社分析背後原因，指森喜朗在體育界和政界均舉足輕重，加上政府擔心一旦森喜朗辭任將令東京奧運再增添變數，相關人士不得不「沉默」。

森喜朗失言事件發生後，首相菅義偉2月5日在眾議院預算委員會會議上開腔，承認森喜朗言論有違奧運「男女共同參與」的理念，但稱自己無權要求森喜朗下台。文部科學相萩生田光一在記者會上稱森喜朗發言不妥，但也表示「沒有」要求其辭職的想法。

東京都史上首位女性都知事小池百合子則坦言對於森喜朗的言論感到震驚，表示東京都政府亦收到不少民眾投訴。不過曾在經費負擔等問題上與森喜朗對立的她，亦避談對方是否合乎資格出任主席。

政府內部憂森喜朗下台令東京奧運取消

早於2014年1月，東京奧運組織委員會成立之初，森喜朗就上任主席一職。安倍政府當時邀請與各界關係良好、協調能力受到好評的前首相森喜朗就任。日本政府相關人士形容，經歷馬拉松賽事移至札幌舉辦、奧運延期一年等難關，他與國際奧委會（IOC）主席巴赫也建立了「能夠對等相處的關係」。

東京奧運在武漢肺炎疫情陰霾下面臨種種前所未有的挑戰，日本政府內部認為如果在這關鍵時刻更換奧組委一把手，奧運隨時辦不成，因此不願應輿論要求森喜朗辭職。奧運相關人士坦言：「言論是不好。但是，有能夠替代的人選嗎？」

奧委會主席視森喜朗為後盾

在日本體育界，森喜朗亦擁有特殊影響力。日本奧林匹克委員會（奧委會）主席山下泰裕2月5日向傳媒強調「理解存在著各種意見，但我希望他盡職，直到最後」，明確表示認為森喜朗無需辭職。

森喜朗曾任日本體育協會（現日本Sports協會）會長，亦是日本申辦2019年欖球世界盃大賽的主要推手，於體育界影響力巨大。日本Sports協會和奧委會等幹部很多時拜訪森喜朗，就重要事項徵詢其意向。山下泰裕也處於森喜朗的影響之下。報道引述相關人士透露﹕「身處體育界的人士只能在以森喜朗為頂點的世界裹生存。」

共同社

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