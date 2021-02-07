教宗破傳統任命女性出任世界主教會議副會長

教宗方濟各打破天主教傳統，任命法國籍的貝克誇特（Nathalie Becquart）為世界主教會副秘書長，是首次有女性獲得此職，以及獲得世界主教會議的投票權。

貝克誇特自2019年起擔任主教會的顧問專家，與另一位教會成員周六獲升任副秘書長。貝克誇特今年52歲，是法國澤維爾修女會（Xaviere Sisters）成員，在巴黎高等商業研究學院取得碩士學位，在加入教會前曾到波士頓進修。

世界主教會議秘書長格雷奇（Mario Grech）樞機指是次的委任象徵教宗希望「增加女性參與教會決策過程」，「在過去的世界主教會議，女性作為專家及旁聽者的數目有上升」，他形容貝克誇特獲提名及未來有機會投票是「打開了一道門」。

世界主教會議的成員包括由有投票權的主教和樞機，以及無投票權的專家成員，下一次會議預計會在2022年秋天舉行。2019年的主教會議曾經有35名女性代表獲邀參與，但當時她們全部都沒有投票權。

印尼洪水浸染料廠全村「浴血」

印尼一間蠟染廠被洪水淹浸，周六有深紅色染料混入洪水流向村莊延戈特（Jenggot），令村民猶如沐浴「血河」。照片可見小孩裏拿着小型魚網在「血河」涉水而行，網民在社交平台上廣傳照片。

該地區是中爪哇島的北加浪岸（Pekalongan），以傳統蠟染紡織品聞名，較早前亦有其他河流因為受蠟染染料污染而變色，上月曾經有鮮綠色污水流入其他村莊，相信污水遲些日子會隨着雨水沖走。

伊朗哈梅內伊擺高姿態：解除所有制裁才會重返談判桌

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）周日表示，倘若美國希望伊朗與西方國家就核問題重返談判桌，就一定要解除所有制裁，是他自美國總統拜登就職以來，首次在電視上發表評論。

拜登曾表示希望伊朗重新加入核協議，國營電視台播出哈梅內伊的講話指：「如果他們希望伊朗恢復其承諾，美國必須取消所有制裁，然後我們將核查，看看制裁是否正確地解除，然後我們將恢復承諾。」

路透社/法新社/中央社/英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！