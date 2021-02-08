緬甸多個城市周一再有大批市民上街，抗議軍方發動政變，是當地連續第三日出現大規模示威。警方更在首都內比都出動水炮車驅散示威者，造成多人受傷，國務資政昂山素姬的支持者號召全國大罷工，有響應罷工參與遊行的工廠工人表示，雖然周一是上班日，但仍要繼續上街示威，揚言「即使我們會因此被扣薪金，也不會上班」。

首都內比都周一再有數以千計民眾上街抗議，但遭到警方以水炮車驅散，部分示威者被射至跌倒地上，現場照片可見有人頭部流血，至少兩人在現場昏倒，懷疑與水炮的化學成份有關。警方其後暫停了發射水炮，示威者再次聚集抗議。

在最大城市仰光，遊行人士則身穿黑衣，舉起三指手勢，以及印有「釋放領袖」、「捍衞民主」、「拒絕政變」等口號的紙牌，要求立刻釋放昂山素姬，並結束軍事獨裁，現場亦可見部分示威者戴着地盤頭盔。另外，第二大城市曼德勒、東南部城市土瓦，以及北部城市密支那都有同類示威。

示威者：已料到流血收場

反對政變的聲音遍及緬甸不同階層，周一示威行列還見到僧侶蹤影，他們揮舞佛教旗幟，以及象徵全國民主聯盟的紅色橫額。網上流傳照片可見，不少僧侶早前也有響應敲打廚具的抗議活動，以示反對政變。一名24歲的示威者形容，政變已不止是國家的危機，亦奪去國民的希望及未來，坦言已料到軍方可能再次血腥鎮壓群眾，但即使示威流血收場，人們也不能屈服。

1988年領導民主運動的領袖敏哥奈（Min Ko Naing）呼籲全國大罷工，促請公務員周一起無限期罷工，據報獲部分教師和公務員響應，醫護人員上周的罷工浪潮亦持續。

路透社/德新社/法新社

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