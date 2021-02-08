美國總統拜登急欲在國會通過1.9萬億美元（14.8億港元）武肺疫情紓困方案，成為他上任後的首項政績。副總統賀錦麗上周在參議院動用受爭議的關鍵一票，通過將以簡單多數方式表決紓困方案，掃除了共和黨阻撓的可能性。財長耶倫（Janet Yellen）周日受訪為通過紓困方案造勢，表示一旦紓困方案獲得國會通過，美國可望在明年再次達致全民就業。

不管共和黨願意支持與否，主導國會參眾兩院的民主黨已經準備在兩周內通過紓困方案，並不惜再次動用賀錦麗在參議院的關鍵一票。為減低輿論壓力，耶倫接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，為通過紓困方案造勢。她表示：「沒有原因我們要承受長期緩慢的經濟復甦，我期望若方案得到通過，可望在明年重回全民就業。」耶倫指出，在沒有聯邦政府協助下，未來數年的失業率將持續上升，可能要到2025年才能令失業率回落至4％。

美國就業市場冰冷 40%失業人士半年無工開

上周五公佈的每月就業報告顯示，1月份的失業率為6.3%，非農業新增職位僅得4.9萬個，遠低於市場預期的10萬份，加上之前數據進一步向下修訂，反映美國勞工市場冰冷。自從去年武漢肺炎疫情以來，長期失業（定義為連續失業6個月）人數已接近歷史最高水平，近40％失業人士已跌入長期失業範疇；1月份仍然有工做的美國人較去年2月銳減近900萬人。

耶倫續指：「我們的民眾正在受苦……完全不是他們的錯誤。我們要改善他們的情況，確保不會對生活造成永久的傷害。」她又回應了紓困方案可能大幅刺激通脤的憂慮，形容跟通脹風險相比，在疫情下缺乏足夠援助帶來的經濟傷害更為嚴重，而且美國亦有工具應付通脤風險。

紓困方案的內容大致分三部份：首先，4,150億美元（約3.23萬億港元）用於加強對付疫情，當中1,600億美元（近1.25萬億港元）投放到推動全國接種疫苗、加強檢測等；其次，約一萬億美元（7.8萬億港元）直接援助美國家庭，包括個人補助金額加碼，連同上屆政府所派的600美元（4,680港元），如今再派1,400美元，即每人可得2,000美元（約1.56萬港元），同時把失業人士每周援助額增至400美元（約3,100港元）的加碼時限延到今年9月；最後，用4,400億美元（逾3.4萬億港元）援助受疫情影響的小企業與社區。

民主黨傳有意收緊獲派錢門檻 左翼桑德斯反對

另外，有民主黨人據報有意把獲得派錢1,400美元的個人年薪門檻，由7.5萬美元（約58.1萬港元）降低至5萬美元（約38.8萬港元），但這勢令受惠人數大幅減少。

自詡為民主社會主義者的參議院預算委員會主席桑德斯（Bernie Sanders）周日表明反對降低派錢的薪金門檻。他說：「如果向佛蒙特州、加州或其他地方的工人說，你每年收入5.2萬美元（約40.3萬港元），那你太有錢去獲取全額補助了，我認為這是荒謬的。」

美國CNBC／《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！