【牛津研究】

武漢肺炎變種病毒迅速傳播，疫苗是否對變異毒株有效，備受關注。一項新研究就顯示，英國阿斯利康（AstraZeneca）藥廠與牛津大學合作研發的疫苗，對付南非病毒株所引起的輕症方面，似乎無甚防護力。這意味現有的主要疫苗，遇上南非變異毒株時，效用俱降低。

據英國《金融時報》前日報道指，南非威特沃特斯蘭德大學（University of the Witwatersrand）與英國牛津大學合作，研究阿斯利康疫苗對南非病毒株效用，結果顯示功效顯著降低。研究報告寫道：「接種兩劑後，疫苗對防止（南非病毒株引起的）中度和輕症，沒有保護作用。」

藥廠着手調整疫苗

針對有關報道，阿斯利康發言人回應說：「在這個小規模的第一／二期臨牀試驗中，初步數據顯示，疫苗對於主要由B.1.351南非變種病毒種所引起的輕症，效力有限。」

報道指出，參與試驗的有2,026名成年人，其中一半是使用安慰劑的對照組。試驗中沒有人死亡，全部人都不需要住院。

阿斯利康發言人指出，由於受試對象全部是健康的年輕人，年齡中位數是31歲，因此現階段未能確認疫苗在預防重症和住院方面的效用；但廠方相信，阿斯利康疫苗對重症患者，是有防護作用，理由是這款疫苗跟其他已證明可有效防止重症的疫苗，有同等的抗體活性。發言人強調，藥廠方面已着手調整疫苗來針對南非毒株。這項研究尚未經由同行評審。

仍對英變種病毒有效

在現有的武肺變種病毒株當中，科學家與公共衞生專家最為擔心的是傳染性更強的英國、南非與巴西毒株。而上月輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、諾瓦克斯（Novavax）和強生（Johnson & Johnson），已先後確認研究顯示該幾款疫苗在對付南非病毒株方面，效力似乎有所減弱。莫德納表示正研究加針與調整疫苗來對付南非毒株。

牛津上周公佈，阿斯利康疫苗在對抗英國變種病毒株方面，效力跟對付之前的病毒株相若。美國疾病控制及預防（CDC）中心上周曾指，南非病毒株很可能已在美國出現社區傳播。而美國國家過敏和傳染病研究所所長福西日前亦警告說，傳播性更強的英國變種，或會在美國成為最普遍的病毒株。但福西強調，「這只是個可能，不需要是無可避免」，要擋住變種病毒並非沒有對策。他解釋說，病毒必須複製始能變異，公眾只要嚴守戴口罩、保持社交距離和避免人多聚集等等防疫指引，以及盡快接種疫苗，就仍可避免變種病毒種個案激增。

路透社/英國《金融時報》/美國有線新聞網絡