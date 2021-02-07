身在中國的一位世界衞生組織專家組成員表示，專家組已經發現武漢肺炎疫情如何爆發的證據。

世衞疫情源頭專家組成員、英國動物學家達斯薩克（Peter Daszak）表示，已經發現有關病毒源頭的證據，正在整合資料，周三離開中國前會開記者會，交代調查結果。

斯薩克表示，無證據顯示病毒由武漢病毒研究所製造。他說與實驗室中人談過這話題，強調是他們主動提出談論的，他們認為是無稽之談。不過，斯薩克表示，專家組會對所有可能性持開放態度。

斯薩克說，專家組對華南海鮮市場在疫情中的角色發現重要證據，說「首批病例出現後市場幾乎立即關閉，市場現時仍然原封不動……人們當時匆匆離開，遺下設備、器皿，遺下有關當時情況的證據。」他表示，專家組亦正審視動物證據，了解市場賣甚麼、貨物來源、哪些種類的動物等。

美國有線新聞網絡／彭博通訊社／英國《每日鏡報》／《太陽報》

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