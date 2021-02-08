非洲中部剛果民主共和國（簡稱剛果）再現伊波拉個案。

當地衞生部周日表示，東部布滕博（Butembo）一名女子感染伊波拉病毒，上周一出現病徵送院，上周三死亡。

死者丈夫在上次大爆發中染疫。未知她之死代表上次疫情復燃還是新一輪爆發。病毒樣本已送到首都金沙薩化驗。

世界衞生組織表示，已追蹤到逾70名曾與死者接觸的人，死者到過的地方已經消毒。

世衞表示，大爆發之後出現零星個案並不罕見。不過，今次遇上武漢肺炎疫情，若病例增加，可能影響對抗武肺疫情工作。剛果至今23,600人確診，681人死亡。疫情接種預期今年上半年展開。

剛果自1976年以來爆發過11次伊波拉疫情。2018年至去年的一次，東部偏遠地區爆疫，世衞2019年7月宣佈疫情構成「國際關注的突發公共衞生事件」。那次疫情導致逾2,200人死亡，是歷來死亡人數第二多的爆發。

就在東部疫情宣佈結束前，西部去年6月又爆發疫情，造成130人感染與55人不治。西部疫情去年11月結束。

伊波拉病毒會引起一種人畜共患的出血性傳染病，接觸被感染的動物或被感染人士的體液、血液或器官會受到感染，死亡率達50%至90%。

路透社／法新社

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