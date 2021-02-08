新加坡計劃監察學童電腦惹私隱爭議

新加坡政府計劃推出一個監控學生的電腦軟件，要求學生在家學習時都要安裝這程式，當局強調不會追蹤學生的位置及密碼等個人資料，但引來外界侵犯私穩的擔憂，當地學生還發起網上聯署，要求政府不要強制安裝這個程式。

受武漢肺炎疫情影響，新加坡學校去年被迫停課，當局為了讓學生可在家上課，計劃提供補貼予有需要學生購買電腦，但這些電腦將會被安裝監控學生的程式，教育部同時要求使用自己電腦的學生亦要安裝程式。該程式可讓教師遠端監察和控制學生的螢幕，以及查看學生的搜索歷史，教育部指是旨在限制「令人反感的資料」，不會追蹤敏感的個人資料。

人權觀察組織（Human Rights Watch）認為當局沒有解釋「令人反感的資料」的定義，這程式又欠缺透明度，限制了兒童自由發言及獲取資訊的能力，有學生亦發起網上聯署敦促當局不要強制安裝，目前已有6,600個簽名。

朴槿惠解除住院隔離

南韓前總統朴槿惠因受賄等罪名正被囚禁，她早前因為跟確診了武漢肺炎的看守所職員有密切接觸，被送往首爾聖母醫院接受隔離。據悉她經檢測後證實沒有受感染，將於周二（9日）押返首爾看守所。

韓聯社報道，朴槿惠於1月19日跟確診職員有密切接觸，翌日被送往首爾聖母醫院隔離，至解除隔離令前接受了兩次檢測，皆呈陰性。她原定於6天前就會返回看守所，但法務部考慮到她68歲的高齡，隔離期間又無法治療舊疾，故允許她再留院數天療養。

拜登政府將宣佈美國重返聯合國人權理事會

拜登政府將再次推翻前特朗普政府時期政策，美國官員周日表示，拜登政府將於本周宣佈，美國會重新加入聯合國人權理事會。

美聯社引述有關官員說，美國國務卿布林肯和美國駐日內瓦的一名高級外交官周一將宣佈，美國以觀察員的身份重返聯合國人權理事會，正式會員資格將在今年晚些時候進行評估。報道引述一名美國高級官員指，拜登政府認為人權理事會必須改革，但推動改革的最佳方法，是以有原則的方式參與理事會工作。

特朗普政府2018年6月宣佈美國退出聯合國人權理事會，時任美國常駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）痛批人權理事會「虛有其名」，成員國當中不少其身不正，特別提到中國、委內瑞拉等。她指美國已對組織「一而再給予機會」去改變，但理事會「長期對以色列存有偏見」，是「充斥政治偏見的糞坑」。她反對拜登重返理事會，上個月在Twitter上寫道，理事會成員國包括獨裁政權和世界上最嚴重侵犯人權行為的國家，倘若拜登重新加入理事會，等於悍然不顧美國爭取人權的鬥爭。

拜登上任首日就簽署行政令，宣佈美國將重新加入《巴黎協定》、重回世界衞生組織。

路透社／法新社／美聯社／韓聯社

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