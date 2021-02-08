美國總統拜登揚言，不會為了令伊朗重返核協議的談判桌，而提前撤銷經濟制裁。拜登表明，伊朗必須立即停止提煉濃縮鈾的活動，遵守2015年核協議的條件。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）同日為談判前提定調，堅持必須要美國先行取消制裁，伊朗才會重新遵守核協議規範。

拜登周日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，是上任以來首次。被問及會否中止制裁伊朗換取對方重返談判桌，拜登表明：「不會。」主持人追問：「必須要他們先停止提煉濃縮鈾嗎？」拜登態度肯定地點頭。

華府匿名高官其後為拜登的表態補充，指拜登是明確要求伊朗必須停止超越核協議規定的濃縮鈾提煉濃度，然後華府才會與之談判，重申美國立場沒有改變。作為華府目前首席外交官，國務卿布林肯在上月提名聽證會也作出跟拜登一樣的表態。他稱，如果伊朗邁出第一步，並重新遵守核協議條款，美國也將一樣遵守協議，即取消特朗普任內施加的制裁。

伊朗指摘歐美沒履行核協議 促先撤制裁

根據2015年所簽的核協議，伊朗同意限制其提煉濃縮鈾活動，被視為美國前總統奧巴馬任內一大外交成就。但繼任總統特朗普指摘伊朗未履行承諾，2018年宣佈退出核協議，並恢復制裁伊朗。拜登在去年競選其間矢言，他有計劃重新加入核協議。

不過，伊朗今年1月宣佈恢復提煉濃縮鈾至20%純度，遠超核協議中3.67%的上限。最高領袖哈梅內伊亦在同日就核協議談判作出「最後且不可逆轉」的決定。伊朗國營電視台播出他跟空軍將領會面的片段，他表示：「伊朗已經履行該協議規定的所有義務，但美國和三個歐洲國家（即德國、英國和法國）並沒有。如果他們希望伊朗重返（核協議）承諾，美國必須實實在在撤銷所有制裁。」

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）同日則接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，批評是美國率先破壞及退出核協議，是美國懲罰那些尊重協議的國家，亦即伊朗。扎里夫強調，是美國需要重返核協議並履行義務，而不是伊朗。

布林肯預定周一宣佈 重返聯合國人權理事會

除了伊朗問題，拜登政府據報也準備重返在特朗普任內退出的聯合國人權理事會，暫時會以觀察員重新加入。國務院高官披露，布林肯將於美國時間周一內公佈，並認為此舉是最有效改革和改善人權理事會的做法，強調理事會是可以成為反對暴政和不公正狀況的重要論壇。

美國哥倫比亞廣播公司／路透社／英國廣播公司

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