緬甸政變後，迅速遭日本麒麟啤酒決定中止跟有緬甸軍方背景的企業合作，惹來外界對緬甸外資走向和經濟影響的關注。儘管昂山素姬上台後被批評親中，但數據顯示，緬甸在她主政期間的對華負債持續減少，且不斷擴大與西方國家的貿易關係，故有分析指，西方國家一旦對緬甸實施制裁，將打擊緬甸跟西方貿易往來，或令緬甸進一步轉向中國。

緬甸最大進出口國 佔貿易總額逾3成

中國視包括緬甸在內的東盟（ASEAN）國家為一帶一路倡議的重要地區，根據金融數據供應商Refinitiv資料，自2013年起，東盟其中10個國家接受與一帶一路相關的投資，總額達3,041億美元（約2.35萬億港元），相當於這些國家年度財政支出的一半。當中，緬甸、老撾和柬埔寨尤其依賴中國資金，3國接受中國投資和貸款金額，是其年度財政支出的1.6至2倍。因此，中國對緬甸經濟擁有重大影響力。

仰光禁止使用電單車，令巴士成為民眾不可或缺的代步工具，而當地大部分車輛均由中國製造。雖然緬甸與日本、美國和歐洲和貿易有所增加，但中國仍然是緬甸最大的進口和出口國，佔貿易總額超過3成。

緬甸防範墮債務陷阱 冀減倚賴中國

報道指，緬甸對此亦有警惕，避免遭中國吞噬，並一直嘗試改變現況。根據世界銀行數據，截在2019年底，緬甸向中國舉債33.4億美元（約260.5億港元），較昂山素姬領導的全國民主聯盟執政前的2015年底減少了26%。以同期比較，老撾和柬埔寨則分別增加了72%和34%。

緬甸亦意識到，倘若無法還錢便會陷入債務陷阱，把重要基建拱手交予北京。以中緬2018年簽署協議的皎漂（Kyaukpyu）深水港項目為例，港口建成後將可為中國提供與中東原油之間的首個陸上入口，讓中國不必再倚賴馬六甲海峽運輸進口石油，極具戰略意義。但在緬甸的要求下，該項目規模由原訂的72億美元（約562億港元）大減至13億美元（約101億港元）。

中國暫時觀望 後續反應要視乎美國

不過，緬甸企圖減少中國的經濟影響力並不容易。緬甸軍方2017年加劇對羅興亞人的屠殺，引起西方國家批評，讓歐美企業對投資緬甸保持謹慎態度，且歐美近期似在蘊釀制裁緬甸軍方，屆時勢令外資流失。日本麒麟啤酒上周便率先宣佈，終止與緬甸軍方企業合作。

軍事政變上台的緬甸軍政府料將面臨西方國家孤立，將令後者進一步靠向中國。不過，中國在緬甸問題上暫時持觀望態度，被指默許緬甸軍方所為。報道則引述中共消息人士指，中國如何處理緬甸的問題，「亦將視乎美國」。

北京現正尋求與美國總統拜登政府對話，中共中央政治局委員楊潔篪於2月2日對美國的發言時指，中美關係應該回復到以往可預期、有建設性的軌道上。這意味著一旦中美關係回穩，緬甸軍方可能要面對西方國家，甚至中國一同減少投資。

《日經亞洲評論》

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