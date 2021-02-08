武漢肺炎疫情不但影響全球民眾的生活模式，就連寧養方式也改變。在疫情前，患有心臟病、末期癌症和其他絕症的病人，多數都會選擇在寧養機構而不是在家度過人生最後階段，他們的家人亦考慮到工作日程安排和複雜的醫療需求等，往往傾向選擇寧養院。不過，一場武漢肺炎令眾多美國人在生離死別之際仍被迫隔離，令他們對寧養的想法亦有所改變，包括武肺或患上其他疾病的末期病人現在多數選擇在家臨終，而不是透過玻璃或視像通話與摯愛道別。

自疫情以來，在密蘇里州從事殯儀業的西蒙斯（Brian Simmons）已經多次上門接收遺體送去火化，次數甚至多過到臨終機構、療養院或是醫院，這些地方由於疫情關係都實施訪客限制。西蒙斯的49歲女兒也不幸在聖誕節前染疫過身，他深深理解為何民眾會決定在家寧養，「分離的部份真的非常非常非常粗暴，我女兒入院直至她去世為止，我們只透過玻璃見過她一次，那時她要接駁呼吸機」。

在家寧養急增 帶動在家照顧需要升40%

武肺疫情令選擇在家臨終的美國人變多，國家臨終關懷和寧養治療組織（National Hospice and Palliative Care Organization）法規部門副主席珀森（Judi Lund Person）指：「他們不想去醫院。 他們不想去療養院。」組織發現，患者在家寧養的數字出現雙位數的百分比增長。馬里蘭州卡洛爾臨終關懷中心（Carroll Hospice）也指，在家照顧的需求急增30%至40%，民眾避免去療養院及染疫風險是最大的考慮。

疫情改變大部份人的工作模式，越來越多人在家工作，比疫情前有更多時間照顧家人，疫情不斷惡化，更是反而推了他們一把。拉斯維加斯艾德森臨終關懷中心（Nathan Adelson Hospice）行政總裁魯貝爾（Karen Rubel）的81歲母親去年9月中風，她一直不願意將母親送院，之後亦盡快將媽媽接走，因為她工作的臨終關懷中心被指定為接受武肺病人的設施，「我知道人們來自哪裡，他們都害怕」。

醫護也把家人接回家照顧 以便相陪

就連醫護人員也決定將家人接回家照顧，俄亥俄州代頓臨終關懷醫院（Hospice of Dayton）的護士監督科蘇吉（Lisa Kossoudji），就在疫情後把現年95歲的母親帶回家照顧。她之前有幾星期見不到媽媽，擔心她的情況惡化，但因為中心的防疫限制令年邁母親被限制在自己房間內。

科蘇吉媽媽的病情導致她腦部動脈壁增厚和硬化，現正接受臨終關懷服務。科蘇吉發現越來越多人帶家人回家，無論他們的家人是否需要鼻飼管或氣管等特殊需要也好，「他們願意帶他們回家，因為我們都想陪他們，見到他們」。

美聯社

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