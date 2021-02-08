法國一名女子自2008年起，屢次遭消防員強姦，當時她只有13歲，此後兩年間多達20名消防員被指曾強姦她，部分情況更是遭多人輪姦，直至事主2010年向母親揭發事件，該批消防員的行為才曝光。然而部分消防員以「事主同意」為抗辯理由，導致大部分消防員至今未被起訴，掀起爭議，巴黎周日有人上街，抗議法國性罪行法律未能保障未成年人士。

案情指，事主茱莉（Julie，化名）在2008年因嚴重焦慮症，導致上課期間身體不適，因此與首名被告皮埃爾（Pierre）結識。皮埃爾其後翻閱茱莉的病歷，取得她的聯絡方式，隨即向她展開短訊轟炸，很快要求茱莉在視像鏡頭前脫衣，皮埃爾又把茱莉的電話號碼交給其他同事，其他同事也對茱莉作出類似要求。

扮好人家訪 趁家長外出姦幼女

這時皮埃爾在茱莉的家長眼中，只是關心女兒的好好先生，茱莉的母親勒里什（Corinne Leriche）憶述，當時皮埃爾經常來電問候女近況，甚至以幫助茱莉為由多次家訪，她只以為皮埃爾是好人，甚至做蛋糕答謝對方。

然而實際上皮埃爾卻是人面獸心，屢次家訪的真正目的只是趁機強姦女方。2019年1月皮埃爾其中一次家訪時趁勒里什外出溜狗，便馬上強姦茱莉；2009年11月的另一次事件中，皮埃爾更穿着全套制服，帶當時14歲的茱莉到他的住所，再跟另外兩名同樣身穿制服的同袍輪姦她。茱莉當時因膽怯，加上受抗抑鬱藥影響，因此只對皮埃爾言聽計從。

茱莉的心理狀況在接連被強姦下不斷惡化，卻使皮埃爾有更多藉口「關心」茱莉，並繼續其獸行，茱莉則變得拒絕外出，甚至企圖自殺，需服用抗焦慮藥物。直至茱莉後來逐漸長大，加上停服抗焦慮藥，最終在2010年7月把皮埃爾等人的行為告知母親，勒里什同年8月報警。

被告堅稱雙方同意 獲改控較輕罪名

警方調查後以涉嫌強姦調查其中3名消防員，他們承認曾與茱莉發生性關係，但辯稱獲對方同意。經歷長達8年的調查，當局最後放棄控告他們強姦，僅改控與15歲以下未成年人士發生性行為罪，至於另外17名消防員則未被控告，部分人甚至聲稱不知道茱莉事發時未成年。茱莉獲悉沒有消防員被控強姦後，一度激動至企圖自殺，她的家人向凡爾賽上訴法院尋求上訴不果，案件周三會在最高上訴法院結案。

按照法國現行法例，強姦罪必須在被侵犯者足以證明自己是被迫或受暴力脅迫下與他人性交，才能罪成，否則只可控以較輕的性侵犯罪，最高判監7年，遠比強姦罪最高的20年少。這條例過去多次引起爭議，法國2018年曾提出修例，規定最低合法性交年齡為15歲，任何人若與未滿15歲以下人士性交，即會被視作強姦，但政府最終以這修訂將導致「有罪推定」而拒絕修例。

法國法例對未成年人保障不足 女權組織爭取修例

女權團體要求修改現行條例，讓犯下強姦罪行的消防員以強姦罪被起訴，形容法院的厭女文化必須結束。茱莉的代表律師維尼奧拉（Marjolaine Vignola）批評，負責其案件的法官和心理學家，均指她同意與被告性交，並指控茱莉說謊，只是基於偏見。

巴黎周日約有300人到司法部總部一帶示威聲援茱莉，他們高呼「相信茱莉」、「終結司法不公」、「強姦不能免罪」等口號，要求檢討現行條例。

英國《觀察家報》/法國《巴黎人報》

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