美國前國務卿舒爾茨（George Shultz）逝世，享年100歲。

史丹福大學胡佛研究所周日在網站發表聲明，公佈舒爾茨死訊，讚揚他是歷史上其中一位「最具影響力的政策制訂者」。

舒爾茨1920年生於紐約，1942年畢業於普林斯頓大學，二戰期間服役於美國海軍陸戰隊。1949年獲得麻省理工學院（MIT）工業經濟學（industrial economics）博士學位。博士畢業後曾在MIT和芝加哥大學教經濟學，之後加入尼克遜政府內閣，任勞工部長和財政部長。他1982年獲時任總統列根委任為國務卿，接替辭職的黑格（Alexander Haig）。

他在六年任期中，促成簽署有關台灣軍售的《八一七公報》，其外交努力亦使美蘇簽署《中程導彈條約》（INF），是二戰後美蘇達成的第一個真正裁減核武數量並徹底取消一個核武器等級的條約。條約既緩和美蘇緊張關係，亦為冷戰結束鋪路。他2008年受訪時說：「現在我們對這些武器的威力了解多了。那些都是我們不用的武器，所以我認為裁減那些武器我們會更好。」

前國務卿基辛格在回憶錄中說舒爾茨「極之善於分析、淡定、無私」，「如果要在危機中將國家命運交託給一位美國人，那就是舒爾茨」。

美聯社

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