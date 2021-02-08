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洛杉磯華人維權組織辦活動悼李文亮 促港府釋放民運人士

16分鐘前
約30名維權人士周日到中國駐洛杉磯總領事館門外示威。
(張紫茵攝)
reporter
記者 : 張紫茵

（北美通訊）武漢肺炎「吹哨人」、武漢中心醫院眼科醫生李文亮醫生去世一周年，美國洛杉磯維權組織「中國民主黨」在中國駐洛杉磯總領事館外舉行追悼活動，同時呼籲香港政府釋放壹傳媒創辦人黎智英﹑前香港眾志秘書長黃之鋒﹑周庭等民主運動人士，讓他們可以回家過年。

駐洛杉磯記者：張紫茵

發起活動的維權人士閻濤表示，他在3個月前到訪美國，在資訊自由流通下才得悉很多關於中共政府的打壓及香港的情況，作為有良知的中國人，他決定組織示威活動，主要是紀念吹哨者李文亮醫生逝世一周年，以及要求中共政府釋放民主運動人士回家過年。

現場30位示威人士中，大部分都是操流利普通話，不過當中都有一對香港人夫妻。剛移民美國的陳先生表示，參與今次示威是希望港府可以釋放黎智英﹑黃之鋒﹑周庭﹑譚得志等多位香港政治犯。「中共暴政已經令到香港好多市民移民﹑逃亡，將香港變成一個臭港。」他表示雖然很懷念香港，在香港住了40年，但香港目前失遊行自由﹑言論自由等，生活亦很困難，因此對香港前景感到非常悲觀。

「在國內的了解是，以為這些香港的運動都是反政府組織的行動，因為在國內真的不了解真相，但出來以後，我租房的房東是一個熱愛民主自由的人士，跟他們聊開以後，又在網上了解一下真相，發現這些人並不是中共描述的暴徒，而是要求﹑訴求想要香港保持以前的民主與自由，但這小小要求還是被中共以各種理由鎮壓下去。」閻濤表示，對於會否回到中國，他仍然未決定，要視乎能否安全回去，如果回去會有危險，就會向美國申請政治庇護。

有參與集會人士表示，見證著2019年反修例風波，因此希望為香港發聲。來自上海的胡小姐表示，多年前開始為內地人士安排到香港買保險，所以經常穿梭中港兩地，香港逆權運動開始時，她覺得事不關己，但後來聽到身邊朋友的經歷後，也開始參與一些小型遊行集會，一直見證著香港發生的事，亦令她重新思考身份認同。她認為中國人應該捍衞自己權利，雖然擔心自己回中國有機會有危險，但她目前身在美國，覺得可以站出來勇敢發聲。

另一位曾參與2019年香港616大遊行的上海人胡先生表示，當時是到香港探望朋友，在金鐘太古廣場見證到百萬人遊行，見到遊行隊伍中的老人﹑小孩，大家都是自願上街，於是深受感動並參與遊行，了解香港一連串反修例風波以及國安法後，覺得要阻止這些壓迫，因此希望聲援香港人。他表示自己曾在網上發表了一些言論，內地家人也收到中共的警告及要脅，因此他沒有回到內地，直接到美國申請政治庇護。

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