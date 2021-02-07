美國總統拜登接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，指中國國家主席習近平「骨子裏沒有民主」。

訪問將於美國東岸時間周日晚美式足球「超級碗」（Super Bowl）舉行前播出。拜登表示，上任後未與習近平通話。他說：「他（習近平）很強硬。他骨子裏沒有民主。我沒有批評的意思，只是講事實。」

拜登預期，美國與中國的對抗會以「極度激烈的競爭」方式進行，但非衝突。他說：「我一直說，我們無必要衝突，但將會有極度激烈的競爭。」他說：「我不會行特朗普一套，會着眼於國際規則。」

拜登上周四發表上任以來首場重要外交政策演說，預示會進取應對中國、俄羅斯兩大威權的挑戰，抑制中俄野心，特別矢言會對抗中國經濟濫權、攻擊人權等種種行徑，但亦會在符合美國利益事務與中國合作。他形容北京政府是「最難纏的競爭對手」。

談到伊朗時，拜登表明美國不會以撤銷制裁換取伊朗重返核問題談判桌，認為伊朗必須先停止鈾濃縮活動。

法新社

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