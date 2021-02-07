緬甸上周一軍事政變後，支持國務資政昂山素姬的示威者昨連續第二天聚集在主要城市仰光示威，規模是2007年番紅花革命以來最大；同時互聯網通訊局部恢復， 隨即流出鄰鎮警員開槍驅散示威者的直播片段。

在東南部城鎮苗瓦迪市，有身穿制服的警員持槍走向數百名示威者，企圖驅散人群，其間傳出數響槍聲；示威者隨即走避。暫未有傷亡消息，亦未知涉及哪款槍械，但有指警方發射橡膠子彈。這是緬甸民眾連日示威以來，警方首次鳴槍。

而在最大城市仰光，昨天清早8時，民眾便以「驅魔」的敲鍋聲開展第二天抗爭，接着數以萬計的學生、工會成員和民眾穿過大街小巷，想方設法到被封鎖的大會堂集會。

根據流出片段和記者現場描述，示威者穿上代表昂山所屬「全國民主聯盟」的紅色衣服，手持紅氣球或昂山素姬的照片，或打出三指的抗爭手勢，高呼「不要軍政獨裁」、「尊重投票結果」，路經隊伍的巴士和車子亦響按支持。當局派出一車車的防暴警員和水炮車，在仰光大學附近街道戒備。

37歲示威者妙溫說：「我們會一直向前走，堅持要求，直至得到民主為止。軍事獨裁必須下台。」曾在1980年代民主示威被捕的57歲抗爭者都說：「他們今天封鎖了互聯網，再任由他們統治下去，接下來就干預教育、商貿和醫療，所以大家必須這麼做。」不願透露姓名的22歲女生和10名朋友同行，「這關乎我們的未來，一定要站出來」。

數百人通宵留守撐被捕議員

而在東南部克倫邦帕亞松如鎮，據傳拘留全國民主聯盟議員的一間警署外，持續有數百人通宵留守，清早以歌聲為在囚者打氣。第二大城市曼德勒亦有醫生和學生上街，毛淡棉亦有百人小型示威。同日，癱瘓一星期的緬甸互聯網服務局部鬆綁，傳訊率原只有微弱的14%，至當地時間下午2時回復至50%。

一批緬甸人昨午11時到聯合國位於泰國曼谷的亞太經濟社會委員會辦公室外集會，反對軍事政變和支持昂山素姬。警方說他們為數約300人，但集會中觀察者說人數至少多一倍。

集會原定下午4時結束，但影片顯示防暴警察在下午2時左右以防疫限聚和阻礙交通為由，出動驅散了他們。

聯合國秘書長古特雷斯透過人權辦公室在前日仰光大示威後推文，促緬甸軍方和警員尊重人民和平示威權利，切勿秋後算賬。

美聯社/路透社/法新社