中國駐美大使崔天凱接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，就中美關係、香港國安法等回答提問。他說，言辭示強或是手段強硬都不是有效的外交政策，也不是外交的正確方式，認為美方須要彰顯相互尊重，展現誠意和善意。

崔天凱表示，每個國家都會捍衞自身價值和利益。對中國而言，國家主權、統一和領土完整是核心價值和核心利益，「我們會盡一切努力去捍衞，無論別人怎麼說都不能改變這一點」。被問及中方新強硬外交政策背後的原因是什麼時，崔天凱回應稱，中方並沒有實施一套新的外交政策。中方的對外政策是一貫的，那就是獨立自主的和平外交政策。「當然我們會維護自身主權和獨立，這一點毫無疑問」。

崔天凱進一步指出，「誰在冒犯、誰在防禦，看看地圖就一目了然。事實上，無論在世界哪個地方，美國一插手干預就會帶來不穩定，中東、拉美等地區都是如此。很明顯，不管美方搞『再平衡』還是『轉向』，我們的地區就會更不穩定」。

在談及香港問題時，崔天凱指出，「香港的根本問題很清楚，1997年中國恢復對香港行使主權，香港是中國的一部份，是中國的一個特別行政區。治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法。我們堅持一國兩制的方針政策，要實現『兩制』的存續和繁榮，就必須確保『一國』的安全和完整。如果『一國』主權受到挑戰，『兩制』包括中國內地的制度和香港的制度都會受到嚴重威脅」。他還表示，《中英聯合聲明》是關於中國收回香港的文件。現在香港已經回歸，這件事已經完成。香港治理的法律依據是中國憲法和香港基本法，而不是《中英聯合聲明》。

崔天凱最後說，過去幾年來中美關係中發生的一系列事件、「美方的諸多所作所為都讓中國人民十分反感」，但相信如果雙方都作出正確選擇，推動中美關係走上穩定、建設性的軌道，兩國和兩國人民仍有很大空間和機會實現互利共贏，造福世界。

中新社

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