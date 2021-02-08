中國官媒央視旗下中國環球電視網（CGTN）澳洲籍記者成蕾（Cheng Lei）去年8月在北京被拘留，原因或控罪一直未明。事隔近半年後，澳洲外長佩恩（Marise Payne）周一公佈，成蕾終於被正式起訴「向境外非法提供國家機密」的罪名，澳洲政府表明非常關注成蕾被拘，要求中國政府對她提供人道的待遇。

子女留墨爾本 家屬盼中方放人

成蕾生於中國湖南，10歲時隨家人移民澳洲，長大後回到中國工作，2003年加入中國央視，其後一度為美國財經頻道CNBC工作，2013年再轉到中國環球電視網（CGTN）擔任記者。

成蕾的家屬Louisa Wen接受澳洲傳媒訪問，透露2020年初武漢肺炎疫情爆發，成蕾一對子女在北京就讀的學校也被迫關閉停課，她趕及在封關前，安排一對子女返回墨爾本，由祖母照顧。不過，成蕾不久後便被捕，令一家人大感震驚。

Louisa Wen認為成蕾子女未能跟媽媽團聚的原因所知不多，透露他們非常傷心，經常問家人媽媽何時才回家。她希望澳洲政府設法救出成蕾，並呼籲中國政府拿出同情心，考慮成蕾的狀況，形容「她的兩名年幼小孩很需要她」。

佩恩：正式起訴意味官方調查才開始

成蕾去年8月傳出遭中國當局拘留，接受監視居住，但遲遲未有具體指控，CGTN甚至刪除她的公開資料。佩恩指，中方正式拘捕並提出控罪，意味針對成蕾的官方調查現在才開始。成蕾的好友、彭博社記者范若伊（Haze Fan）去年底亦於中國被捕，澳洲所有傳媒去年較早前已先後撤走所有駐華記者。

佩恩表示，澳洲駐華大使館先後6次派員探訪成蕾，最近一次是在上月27日，期望中方依照國際慣例及程序公義，以法律標準處理成蕾案件，並提供人道待遇。除了成蕾，澳洲籍華裔作家楊恆均目前也在中國被拘留，他去年被中國當局控以間諜罪。

澳洲廣播公司／《蘋果》資料室

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