武漢肺炎疫情嚴峻，不少親人之間因而被迫承受分隔之苦。長者屬高危群組，英國一對老夫妻便因而受限於護老院隔離封鎖措施，將近一年無法相見。隨著英格蘭上周完成向所有護老院院友接種疫苗，這對老夫婦也終於能重新相見，相擁一刻更令在場人士無一不動容，甚至熱淚盈眶。

83歲的斯坦利（Stanley Harbour）跟81歲的妻子馬維斯（Mavis Harbour）於1960年代結婚，兒孫滿堂，但他如今患上認知障礙症（dementia），要住在博爾頓（Bolton）一間護老院。然而自2020年2月探望後，馬維斯就無法再跟斯坦利見面，因為當時英國武漢肺炎疫情趨於嚴重，為免高危長者被傳染，護老院於是禁止外人到訪。

多得英格蘭護老院友完成疫苗接種

隨著英國疫苗計劃進展順利，住在護老院的長者都已經獲接種首劑疫苗，親友終於可以在有限制的情況下探訪，讓馬維斯能夠跟丈夫重聚。護老院工作人員知道他們分隔多時，飽受相思之苦，於是為他們作簡單佈置，將玫瑰花瓣灑落桌上，又準備了香檳。

斯坦利和馬維斯一見面立即親吻和擁抱，後來還不禁流下眼淚，身旁正在拍攝和觀看的人士也為之動容。斯坦利坦言：「當我看到馬維斯時，我不敢相信（這是真的），這就像一場夢。」護老院管理人馬丁（Lisa Martin）也說：「當她終於再見到心愛的斯坦利時，房內沒有人不在流淚。」

英國《衞報》

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