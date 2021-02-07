美國總統拜登新上任搞搞新意思，將定期與國民對話，前日首次致電一名因武漢肺炎疫情失業的母親。

仿效羅斯福 彰顯與特朗普分別

拜登在白宮橢圓形辦公室致電居於加州羅斯維爾的米歇爾（Michele）進行視像對話。米歇爾原本在一間初創公司工作，因疫情觸發的經濟危機失業。她曾去信拜登傾訴困境和求職困難。拜登對她說：「就像我父親從前所說，一份工作的價值遠不止於其薪酬，而是有關你的尊嚴、你在社群裏的位置。」

他又藉機宣傳民主黨準備上呈國會的1.9萬億美元（14.82萬億港元）振興方案，以及他曾承諾的大規模疫苗接種計劃。米歇爾回應說「我們很高興你專注這方面的工作」，又指她的父母已預約接種疫苗。

美國武肺確診個案數目依然高踞全球榜首，累計錄得超過2,751.9萬宗，共有逾47.3萬人死亡；單日新增確診逾10萬宗。加州疫情屬全國最嚴重，累計確診逾339.3萬宗，共逾4.3萬人死亡。全國至今注射約4,050萬劑疫苗，各州已使用68%獲發放的疫苗。

拜登今次推出的與民對話系列是前總統羅斯福在1930年代透過電台節目走入尋常百姓家的現代變奏版，為了凸顯其同理心，彰顯他與前任總統特朗普的分別。特朗普過往只是偶爾在社交網發佈預先錄製的影片，被指不理會數百萬計受公共衞生危機或經濟危機影響的平民百姓死活。

法新社/彭博