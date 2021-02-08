英國約200名學者正受到調查，被懷疑他們在無意間協助中國發展大殺傷力武器，有可能違反了防止把敏感知識產權轉移給敵對國家的出口法律，面臨10年監禁。

英國《泰晤士報》引述消息人士指，政府向曾經於數十間英國大學工作的逾200名英國公民，發出執法通知，指懷疑他們把先進軍事技術的研究轉移到中國，例如飛機，導彈設計和網絡武器等，而受查的學者大部分也涉嫌跟中國公司簽署一些商業協議。

英國安全部門擔心，英國相關知識產權可能落入中國政府手上，從而協助中國發展大殺傷力武器，官員也擔憂技術可能會被用於鎮壓政治異見人士及維吾爾穆斯林等少數民族。

消息人士說：「我們不久會在法院見到數十名學者，如果有10％人被成功起訴，將會見到約20名學者因為協助中國製造超級武器而入獄。」

政府發言人說：「根據出口管制令2008，出口軍事物品及參與轉移軍事科技，需要在英國取得轉移及出口許可。」

英國《泰晤士報》

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