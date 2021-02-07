最新研究顯示英國阿斯利康（AstraZeneca）藥廠與牛津大學合作研發的疫苗，對南非變種毒株「501Y.V2」所引起的輕症防護力有限。有見及此，南非衞生部長姆希澤（Zweli Mkhize）周日宣佈暫停為公眾接種阿斯利康疫苗。

另外，美國《華盛頓郵報》引述周日公開的最新研究，指出英國變種武漢肺炎毒株正在美國快速傳播，「拋離」其他變種毒株，感染率每周半增加一倍。

美國疾控中心（CDC）上月警告，英國變種病毒可能下月在美流行。研究結果似乎支持疾控中心的觀察。

「B.1.1.7」變種毒株比其他早期毒株更易傳播甚至可能更致命，感染者病毒量高，打噴嚏或咳嗽時噴出的病毒更多。研究撰寫人呼籲採取行動控制「B.1.1.7」蔓延。

目前佛羅里達州的「B.1.1.7」感染率最高，估計檢測陽性結果每9.1日就增加1倍。截至上周四該州的「B.1.1.7」病例有187宗，是各州中最多，其次是加州，145宗。

美國《華盛頓郵報》／路透社

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