根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.06億，全球死亡人數突破231萬。疫情最嚴重的美國，累計確診逼近2,670萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過46.3萬。印度確診人數超過1,082萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破950萬，死亡人數超過23萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。

●美國總統拜登接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時，坦承難以在今夏達到群體免疫，即至少75%人口接種武肺疫苗。他表示政府有意用所有美式足球場作為疫苗接種地。

根據「武漢肺炎追蹤計劃」（The COVID Tracking Project），美國過去一周無論是新增病例、入院人數、死亡個案都下降。過去一周新增病例較上周跌逾16%，是11月5日一周以來首次跌穿100萬宗。

●匈牙利周日批准使用俄羅斯「衞星五號」武肺疫苗（Sputnik V）準備好4萬劑為公眾接種。匈牙利總共俄羅斯訂了200萬劑，將於未來三個月陸續供貨。匈牙利是首個批准使用「衞星五號」疫苗的歐盟國家，亦是首個與中國國藥集團（Sinopharm）訂購疫苗的歐盟成員國。匈牙利訂了500萬劑國藥疫苗，本月稍後開打。

●瑞典專家建議感染變種病毒株的人，繼續接受對付未變種病毒的療法，指出變種毒株雖然傳染力更高，但未有導致更重病情。

英國《衞報》美聯社／法新社／新華社

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