日本海上自衞隊潛艇「蒼龍號」周一與香港籍貨船「鴻通號」（Ocean Artemis）發生碰撞。

「蒼龍號」周一上午10點55分左右在高知縣足摺岬東南約50公里的太平洋上與民間商船發生碰撞，潛艇的3名船員受輕傷。潛艇為伸出潛望鏡而上浮至海面附近時，與商船底部發生碰擦，潛望鏡等船體上部出現部分損傷，對航行沒有造成影響。政府在官邸設置了情報聯絡室，負責掌握情況。

據官房長官加藤勝信表示，海上保安廳聯絡了疑似受碰撞到船隻，得到對方回應稱未感到碰撞的振動，認為船體沒有受損。日本當局沒有透露商船詳情，但日本共同社及日本放送協會均報道， 商船是香港註冊貨船「鴻通號」。「鴻通號」載有21名中國船員，上周五離開中國青島港後，向日本西部的岡山市運送9萬噸鐵材。

第5管區海上保安總部（神戶）進一步透露，周一下午2時40分左右，海上自衞隊的地方總監部通報稱：「蒼龍可能與普通船舶發生了接觸。3名船員擦傷和挫傷。」海自稱露，潛艇當時正在進行常規訓練，船體上浮時的操作步驟，包括以潛望鏡和聲納確認海面。

首相菅義偉在事件後發出3項指示，一是收集訊息以期萬全；二是確認民間商船的安全，必要時迅速貫徹救助活動；三是向國民提供訊息。

蒼龍號的標準排水量為2950噸，長84米、寬9.1米，船員約65人，於2009年開始服役。

共同社

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