緬甸軍方發動政變,拘捕國務資政昂山素姬等文人政府高層,成千上萬國民周末上街抗議。在街頭抗爭以外,不少藝術家亦在他們的角色上出一分力,創作多幅與反對極權、爭取民主有關的畫作,並於互聯網流傳,亦有泰國畫家發表新作,表示亞洲各地爭取民主的「奶茶聯盟」應加入緬甸。

三指敬禮

舉起三隻手指的手勢源自荷里活賣座電影《飢餓遊戲》(The Hunger Games),當中女主角做出該手勢,以示反抗專制統治,現實中泰國及緬甸的示威者亦多次展示此手勢。化名「Mg Pyi Thu」的藝術家近日以三指手勢為題材,創作反對政變的畫作,左方是一隻舉三指手勢的手,上面有三隻流淚的眼睛,「Mg Pyi Thu」指︰「眼淚是緬甸人面對目前情況下流的淚,我們面對以國防軍總司令敏昂萊(Min Aung Hlaing)為首的軍隊,感到害怕」。

畫作右方寫有「Remember, remember the first of February」(記得、記得2月1日),原句來自英國的「Remember, remember the fifth of November」(記得、記得11月5日),11月5日又稱為「福克斯日」,紀念英國人福克斯(Guy Fawkes)等人圖謀炸毀國會事敗,後世輾轉視事件為反抗象徵,而今年2月1日就是緬甸軍方發動政變的日子。

「Mg Pyi Thu」形容其創作動機是因為身為公民,對不公義感到不滿,指軍方拘留政府及昂山素姬,有違人民的意願。他期望透過自己的作品,喚起國際注意,並宣示緬甸人強烈譴責軍方的立場,「我不想活在獨裁之下,我想過和平的生活。」

敲打廚具

這幅畫作繪有一個三代同堂的緬甸家庭,無論是手執柺杖的婆婆還是啜着奶嘴的嬰兒都站出來,一家人敲打鑊、煲等煮食用具,表達憤怒。畫作在網上瘋傳,現實中這也是軍事政變後,多個晚上全國街道常見的景象。

化名「Pen Holder」的緬甸藝術家認為,用藝術抗議是他們的責任,「我們會繼續反抗政府,直到人民真正的領袖重返職位」,他補充指︰「我們人民沒有武器,我們不可能買到。然而作為藝術家,我會用筆抗爭……我害怕,但我同樣不想日後為沒有做一些事而後悔,我希望反抗」。

奶茶聯盟

泰國、香港和台灣三地網民去年組織「奶茶聯盟」,象徵同樣愛喝奶茶的三地人民共同反抗專制政府,後來西藏、印度等亦加入。泰國藝術家辛納(Sina Wittayawiroj)近日繪下新作,在「奶茶聯盟」加入象徵緬甸的新一杯奶茶,畫中可見5隻手高舉不同地方的特色奶茶,由上至下分別是台灣、泰國、香港、印度及緬甸。

辛納表示他希望支持緬甸抗爭者,就如當時台灣和香港支持泰國爭取民主的年青人,「看到鄰國時,很容易便會明白他們的處境,這一部份的亞洲大陸都有相同情況出現……我們有相同的民主理想,人們開始明白軍方和精英都太腐敗了」。他讚賞緬甸人在政變後馬上以公民抗命形式抗爭,形容在當地任何事情也可能發生。

英國廣播公司

