緬甸軍方發動政變奪權，不只緬甸國內的民眾上街抗爭，即使身處異鄉的緬甸人也隔空聲援同胞。在日本，當地緬甸人周日便到大阪和神戶示威，反對緬甸軍事政變，並要求釋放被拘留的國務資政昂山素姬。

約400名示威者周日響應社交網站號召，從大阪、京都和奈良等地來到大阪城公園聚集，他們當中有來自緬甸的實習生及上班族，身穿代表全國民主聯盟顏色的紅色服裝及頭巾，並以緬甸語叫口號。示威者亦手持昂山素姬的相片，舉起源自荷里活電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）、代表反抗專制統治的三指手勢。

有份組織示威的小川（Mohmohu Ogawa，音譯）說：「我希望在能夠自由表達的日本，代表緬甸民眾向國際社會發聲反對政變，我希望所有日本人幫助我們。」私下認識昂山素姬的神戶大學名譽教授大津貞義（Sadayoshi Otsu，音譯）也有參與示威，表示日本政府應積極採取行動解決問題。

除了日本，旅居泰國的緬甸人日前也曾經在緬甸駐泰國大使館外抗議，約40至50人同樣舉起昂山素姬的畫像，要求釋放昂山素姬等被捕人士，並反對軍事政變。

日本《每日新聞》／《蘋果》資料室

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