古巴宣佈開放大部份行業讓私營企業參與，勞工部部長費托（Marta Elena Feito）指獲准進入私人市場的行業清單已由127個擴展至逾2,000個，只有124個業會維持國營，但未提及包括哪些行業。

疫下經濟收縮11%

費托指「私營企業繼續發展是今次改革的目的」，強調此舉「會協助釋放私人市場的生產力」。今次是實行共產主義和計劃經濟的古巴的重大改革。古巴經濟備受武漢肺炎疫情衝擊，同時被美國前特朗普政府制裁，首當其衝的是有大量私人企業牽涉其中的旅遊業。古巴去年經濟收縮11%，錄得近30年來最嚴重的倒退。

專家指今次改革基本上開放了所有經濟活動，容許某種形式的私人企業，對於希望把小本生意擴張至中型企業的個人或家庭是重要支持。古巴的私人市場除了包含數以萬計的小型農場外，還有由工匠、的士司機和商人經營的小本生意，約有60萬人，即約13%的勞動力在今次改革後加入私人市場。不過古巴改革一般進度緩慢，要錄得經濟影響相信還要一段時間。

美國與古巴交惡約60年，至2015年時任美國總統奧巴馬與古巴領袖勞爾同意正常化外交關係，讓美國公民可到訪古巴，兩國關係才得以緩和。不過其後上任美國總統的特朗普推翻前朝政策。曾任奧巴馬副手的現屆美國總統拜登早前曾暗示有意改善兩國關係。

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