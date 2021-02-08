英國傳媒周日揭發英女皇在1970年代涉干預立法，委派律師游說政府豁免國家元首披露「可能造成尷尬的」私人財產；白金漢宮回應稱報道「失實」。

英國《衞報》記者翻查國家檔案三頁書信，顯示當年希思政府草擬《透明法》（Transparency Law），原意是防企業老闆或投資者以另一公司或代表做煙幕入股，掩飾實質持份率。惟英國有「女皇同意」的議會程序，若新法例觸及皇室利益，大臣要先悄悄通知女皇。

女皇接通知後，擔心若《透明法》通過，公眾會知悉及質疑她的財政，1973年11月派律師法勒與工貿部開會，要求加入豁免她的條款；一個月後官員在英格蘭銀行協助下，官員提議「國家元首」名下投資公司毋須披露股份持有人身份；除女皇外，還包括政府、海外機關和央行等單位投資亦可受惠，但實際得益者其實只有女皇。法律在三年後的1976年由工黨新政府通過，翌年政府建立空殼公司「英格蘭銀行代理人有限公司」管理女皇資產，至2011年以後才結束營運。

白金漢宮回應，任何假設指皇室阻礙立法「純屬失實」，所謂「女皇同意」的議會程序只是例行公式。

英國《衞報》

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