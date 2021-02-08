美國前總統列根時期的前國務卿舒爾茨（George Shultz）日前離世，終年100歲，他任內緩和美蘇關係，為結束冷戰鋪路。舒爾茨擔任國務卿時，正值美國與北京復交不久，他上任後約一個月，隨即發表對台灣的六項保證，至今仍是美國對台政策主調。舒爾茨直至近年仍關心外交事務，去年批評中國摧毀香港，將使中國領導人今後難再與外國達成任何協議，又批評中國國家主席習近平的經濟政策試圖「重返毛澤東模式」，行徑荒謬。

稱港人具才華及勤勞 締造經濟奇蹟

舒爾茨過往亦曾多次訪問香港，首次是在1983年2月，與美國在港外交官員會面，第二次是在1984年7月會晤時任港督尤德（Edward Youde），討論香港前途問題，他曾讚揚香港人具才華及勤勞，為毫無天然資源的香港創造經濟成就，儘管美國在香港前途談判沒有角色，但仍希望香港保持繁榮穩定。舒爾茨其後在1985、1986、1987年亦曾路過香港，並於1988年在港與英國官員再次會面。

直至香港主權移交前的1997年，舒爾茨再次訪問香港，與當時出席青馬大橋開幕典禮的英國前首相戴卓爾夫人、時任港督彭定康、時任布政司陳方安生等共晉晚餐。2003年時任香港政務司司長曾蔭權訪美期間，也有跟舒爾茨會面。

批習近平經濟政策「重返毛模式」

去年8月舒爾茨曾在《華爾街日報》撰文，批評中國正摧毀香港（wrecking Hong Kong），這過程導致中國失信於世界，亦令中國領導人未來難以達致任何協議。舒爾茨批評中國採取「分化與征服」的外交政策，既不成熟亦具侵略性，習近平在國內推行的經濟政策更重回毛澤東模式（returned to the Maoist model），由共產黨壓制私營企業。

舒爾茨形容美國長久以來低估中國領導人的野心，承認「今天的中國已跟我昔日具建設性地合作的那個不同」，但稱中國面對內部結構問題，包括勞動力減少、人口老化、債務嚴重、基建虧損等，未來20年勢難重演過去20年的發展軌跡。

美國於1979年與中國人民共和國建立外交關係，並與台灣斷交。舒爾茨1982年7月上任後，同年8月17日隨即向時任美國在台協會處長李潔明發電報，表明美國對台灣的六項保證，涵蓋美國對台軍售及基本立場，六項保證日後多次獲美方重申，共和黨亦於2016年，把對台六項保證納入黨綱。

六項保證至今仍屬美對台方針

舒爾茨的對台六項保證分別是：美國未有同意設立停止對台軍售的日期；美國未有就對台軍售事宜，諮詢中華人民共和國；美國不會在台北與北京之間扮演居中協調角色；美國未有同意修訂《台灣關係法》；美國未有改變對於台灣主權的立場；美國亦不會為要求台灣與中華人民共和國談判而對台施壓。舒爾茨在6年任期內，亦促成簽署美國對台軍售的《八一七公報》。

六項保證其後沿用至今，美國國務院官員直至去年，仍有重提對台六項保證，稱美國對台政策的方針，是建基於《台灣關係法》、美中1979年達成的三個聯合公報，以及列根政府1982年提出的六項保證。不過中方多年來一直不承認六項保證，稱其是非法和無效，揚言堅決反對。

舒爾茨卸任後也繼續關心台灣問題，2019年美國史丹福大學胡佛研究院就台灣前總統蔣經國的日記召開發佈會時，舒爾茨亦特意出席。

美國《華爾街日報》/中央社

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