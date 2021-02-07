緬甸上周一發生軍事政變，緬甸重回軍人統治，軍方更一度截斷社交網站通訊，試圖壓制社會對政變的反對聲音。有仰光居民形容軍事政變的歷史正在重演，憂慮過去十年開放的成果毀於一旦。有觀察家認為，政變源於國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）與國務資政昂山素姬的權力鬥爭，仍然深受民眾愛戴的昂山在去年大選再次勝出，強大民意反而成為政變導火線，敏昂萊等軍頭擔心將失去國家的控制權，因此不惜犧牲國家利益奪回權力。

享政治特權 操縱產業利益

緬甸自1962年尼溫將軍發動軍事政變後，長期由軍人執政，緬甸在軍政府統治下經濟崩潰，軍方亦多次鎮壓民主運動，直至2011年才由軍人出身的登盛轉型為文人政府，並於2016年正式由沒有軍方背景的全國民主聯盟執政。緬甸在過去十年逐步開放的過程中，儘管族群衝突、貧富懸殊等問題仍然嚴重，但整體經濟與公民自由均取得一定發展，更多人躋身中產，互聯網和通訊變得普及。

不過軍方實質上沒有完全放棄權力，軍方轉型成文人政府前，於2008年制訂新憲法，規定軍方在國會享有25%當然議席，可否決將來一切修憲提案，國防部、內政部和邊境事務部三個重要部門職位亦由軍方人員擔任。即使全國民主聯盟執政後，軍方亦繼續在西部若開邦殺戳、強姦及掠奪羅興亞人，敏昂萊因此受美國制裁，軍方同時繼續掌控緬甸玉石、礦業等資源，並營運銀行、運輸、旅遊等多個產業，坐擁大量利益。此外，軍方亦可頒佈緊急狀態接管權力。

軍頭執政無望 更憂被削權

專家稱昂山初執政時與敏昂萊的關係已不佳，昂山只能小心翼翼地推行改革，以免軍方發動政變，但她與軍方最終仍然再次反目。昂山近年因羅興亞人問題在西方社會聲望大挫，但其堅決捍衛緬甸人的姿態，反而為她贏得更多民心，全國民主聯盟也因此在去年國會選舉再度大勝，軍方看在眼裏，對昂山的戒心不但進一步上升，大選結果亦顯示緬甸民間對軍方反感情緒仍然強烈，現年已65歲的敏昂萊幾近不可能以正常方式執掌緬甸政權。

國際危機組織緬甸事務顧問霍西（Richard Horsey）形容，昂山素姬和敏昂萊都希望成為緬甸總統，二人身份背景卻不允許他們這樣做，軍方也不滿全國民主聯盟設立國務資政職位，讓昂山攬得大權，文人政府提出修憲限制軍方權力後，雙方關係進一步惡化，敏昂萊最終把其政治野心，凌駕於國家利益之上。

霍西指出，軍方背景的鞏固與發展黨在大選後宣稱選舉舞弊，敏昂萊亦曾要求全國民主聯盟召開國會特別會議討論舞弊指控，但遭後者拒絕。軍方因此感到不受尊重甚至被無視。敏昂萊在政變前數天曾與昂山的幕僚開會，最後也不歡而散。

趁國會召開 一網打盡議員

軍方最後在周一發動政變，當日正值新一屆國會召開，澳洲新南威爾斯大學法律學院教授克勞奇（Melissa Crouch）形容，新國會召開意味所有議員聚首一堂，軍方因此能把所有議員一網成擒，形容軍方感到他們正失去權力，並設法重新確立對政治的主導權。

政治分析師馬西森（David Mathieson）形容，周一的政變是軍方保衞自身利益的舉動，「他們認為昂山已有足夠認受性，可削弱軍方的經濟和政治權力，以及免被起訴的特權」，而軍方無法接受這局面。他形容敏昂萊是獨裁者，政變更推翻了緬甸的民主。

不過緬甸智庫「坦帕迪巴研究所」（Tampadipa Institute）所長欽佐溫（Khin Zaw Win）表示，軍方在上周政變的用語較1962年及1988年的兩次政變時溫和，也沒有即時廢止憲法，反映軍方不希望過往十年的發展成果被摧毀。然而隨着緬甸民間對政變的不滿升溫，當地局勢勢將繼續不明朗。

美國有線新聞網絡

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