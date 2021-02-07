澳洲廣播公司報道，香港註冊的中資公司WYW控股公司（WYW Holding Limited）計劃斥資逾390億澳元（2,327億港元），在巴布亞新幾內亞西部省首府達魯島（Daru Island）建造城市。該島距澳洲領土不足50公里。澳洲政府憂心中國入侵「門口」，已表示會與巴布亞新幾內亞政府討論此事。

澳洲廣播公司（ABC）報道，根據外洩文件，WYW控股計劃在巴布亞新幾內亞達魯島建立「新達魯市」（New Daru City），佔地約100平方公里，將涵蓋工業區、海港、商業區和度假與住宅區。

英國《每日郵報》也報道，計劃將耗資390億澳元。報道指出，在中澳關係持續惡化之際，中國想在澳洲門口插旗，令人擔心中國可能別有用心，秘密計劃將當地變成海軍基地。

英國《衞報》則指出，巴布亞新幾內亞西部省雖地處邊陲，但達魯島距澳洲外島薩拜島（Saibai Island）僅50公里，離澳洲本土也不到200公里，因此此事在澳洲引發安全顧慮。

WYW控股去年4月曾致函巴布亞新幾內亞總理馬拉普（James Marape）表示，這項雄心壯志的投資發展計劃涵蓋西部省的達魯島等地區，並將採民間「興建營運轉移」模式（BOT）進行，意味從事開發的公司可按合約在一定時間內營運項目，例如數十年。

WYW控股表示，已經與西部省的代表進行初步討論。不過，馬拉普的發言人告訴ABC，總理對此事「一無所知」，但只要外國投資者守法，並令巴布亞新幾內亞受益，巴布亞新幾內亞不會阻止他們投資。

澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）表示，他亟盼與巴布亞新幾內亞政府討論此事。他並強調澳洲與馬拉普和巴布亞新幾內亞政府都關係極為密切。

英國《衞報》／澳洲廣播公司／英國《泰晤士報》／《每日郵報》

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