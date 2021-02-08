澳洲墨爾本大學女講師穆爾吉爾伯特（Kylie Moore-Gilbert）因間諜罪名遭伊朗單獨囚禁近3年，去年11月獲伊朗同意釋放，但有澳洲傳媒指她回國後，驚現丈夫跟自己的大學同事有染，據悉二人已離婚。

33歲的穆爾吉爾伯特跟現年31歲的丈夫霍多洛夫（Ruslan Hodorov）都是墨爾本大學的中東研究講師，二人10年前在以色列認識，並於2017年10月結婚，數個月後穆爾吉爾伯特前往伊朗研習，卻於2018年9月起被伊朗當局拘捕，囚禁在德黑蘭埃溫監獄（Evin Prison）。

直至去年11月，她通過澳洲和伊朗的交換囚犯協議獲釋，然而據墨爾本報章《先驅太陽報》報道，穆爾吉爾伯特驚現丈夫跟43歲的大學同事巴克斯特（Kylie Baxter）有染，霍多洛夫和巴克斯特的友人透露這段婚外情是穆爾吉爾伯特被囚一年後開始。

穆爾吉爾伯特對外遇感震驚

霍多洛夫和巴克斯特一直公開呼籲伊朗當局釋放穆爾吉爾伯特，據她於2019年致澳洲總理莫里森的一封密信，揭露伊朗伊斯蘭革命衞隊（IRGC）企圖誘騙其丈夫到伊朗，因為他們以為霍多洛夫是以色列間諜，她又曾描述自己被囚禁的環境惡劣，即使是放風時間仍被蒙着雙眼。

近3年的囚禁已令穆爾吉爾伯特嚴重心理折磨，報道形容她得悉丈夫有婚外情後感到「巨大的」震驚，現在已經離婚各自生活。墨爾本大學的發言人不對她的私事作評論，僅表示現在最重要的是她的健康，「期待她準備好後返回校園」。

英國《泰晤士報》

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