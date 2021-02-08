美國參議院周二起審理針對前總統特朗普的彈劾案，審訊前夕特朗普律師團嚴斥彈劾案是「政治劇場」，指發動彈劾的民主黨眾議員乘上月國會之亂撈取政治利益。

上月6日時任總統特朗普支持者大鬧國會，造成致命警民衝突，眾議院民主黨人對特朗普發動彈劾，指控他「煽動叛亂」。眾院上月中以232票對197票，在10名共和黨人倒戈下通過彈劾案，特朗普成為史上首位兩度受彈劾的美國總統

律師團周一在案件摘要中指民主黨人「提出顯然荒謬的理由」，「旨在令政敵噤聲」。他們又質疑彈劾案是否合憲，指憲法沒賦予參院審訊前總統的權力，呼籲撤控。

九名民主黨眾議員擔任彈劾經理，相當於「檢控官」。他們周一反駁特朗普律師團，指特朗普「犯了歷來最嚴重的總統違憲罪行」，針對他的指控證據確鑿，他亦沒有對其行為提出合理的抗辯，指特朗普「嘗試逃避責任但完全徒勞無功」。

審訊周二展開，先會審議並表決審訊的合憲性。控辯雙方周三中午開始作開案陳詞，之後參議員開始向控辯雙方提問，這一環節不多於16個小時。審訊很可能沒有證人，特朗普亦已拒絕出庭作證。

彈劾案須在參院獲得至少三分二、即67名議員支持，才能將特朗普定罪，換言之至少要有17名共和黨人倒戈才成事，但目前僅五人的態度傾向投贊成票。

路透社／美聯社／法新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！