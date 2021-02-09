武漢肺炎肆虐全球約一年，先後出現南非和英國等不同變種，令人憂慮現有疫苗未能有效應對。南非有研究顯示，英國阿斯利康（AstraZeneca）藥廠與牛津大學合作研發的武漢肺炎疫苗，對南非變種病毒的保護效力僅得10%，難以預防輕微或中度感染，有效率遠低於60%的標準，但對仍能預防出現嚴重病徵。

這項研究由南非金山大學（University of the Witwatersrand）教授馬迪（Shabir Madhi）領導，邀請了2,000名平均年齡31歲的人士接受測試，一半人接種了兩劑安慰劑，另一半人接種了兩劑阿斯利康疫苗。結果顯示，兩組人感染南非變種病毒的數目相約，而對南非變種輕度及中度感染的有效率只得10%。

馬迪表示，雖然今次只屬小型研究，參與試驗人數不多，但重點是疫苗對預防不同程度感染的能力，即使是進行更大型測試，也「不太可能得到40%或50%的有效率」，判斷阿斯利康疫苗對南非變種病毒的有效率未能達到60%的標準。

推斷阿斯利康疫苗對南非變種仍有一定效用

美國德州大學早前研究發現，輝瑞及BioNTech聯合研發的疫苗對南非變種仍有一定效用。馬迪認為，根據使用同樣技術的強生疫苗的數據，可以推斷阿斯利康對於預防嚴重感染仍有一定效用。

由於阿斯利康疫苗對南非變種的效力成疑，南非衞生部長姆希澤（Zweli Mkhize）日前已宣佈暫停為公眾接種阿斯利康疫苗的計劃。英國衞生部次官阿爾加（Edward Argar）強調，未有證據顯示阿斯利康疫苗對减少重症或死亡患者沒有效用，又稱南非變種病毒不會在英國成為主流。英國至今錄得147宗南非變種病毒的感染個案。

英國《衞報》

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