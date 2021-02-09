美國總統拜登準備讓1.9萬億美元紓困方案在國會參眾兩院闖關，並在周日安排財長耶倫為通過方案造勢。方案當中最為人關注的是再次派錢1,400美元（約1.1萬港元），連同前總統特朗普任內所派的600美元（約4,700港元），美國人將可獲得合共2,000美元。至於這次派錢支票何時送到美國人手上，目前最樂觀估計是3月中旬，但也有可能要遲至4月初。

派錢面臨甚麼障礙？

當前的主要障礙是共和黨議員支持與否。由於暫時未見共和黨願意明顯轉軚支持紓困方案，故此民主黨早前不惜在參議院動用副總統賀錦麗的關鍵一票，通過以「預算協調」方式表決紓困方案，讓民主黨可以單靠本身擁有的50票和賀錦麗的關鍵一票來通過，毋須尋求共和黨支持。

早在提名聽證會上，財長耶倫已表明拜登政府一大首要目標是迅速通過1.9萬億美元紓困方案。她周日受訪時再度強調通過方案的必要性，宣稱只要迅速通過方案，便可望在明年重返全民就業。

紓困方案將向中低收入家庭提供更多直接援助，被認為可能有助提高GDP 0.7%。

派錢1,400美元已成定案？

其實不然，特別是目前越來越多討論關注到派錢是否應該針對性幫助低收入家庭。外界關注即使是民主黨參議員，是否也能夠一致支持拜登的全盤紓困計劃，例如該黨的曼欽（Joe Manchin）便質疑是否應該向那些不需要金錢幫助的人派錢。

共和黨最新作出反建議，把派錢金額降至1,000美元，支付予年收入不多於4萬美元的單身人士和不多於8萬美元的夫婦。派錢金額會隨收入水平逐步調低，至逾5萬美元的單身人士和逾10萬美元的夫婦便不獲派錢。而這樣可能需要在參議院進行一輪辯論，或會拖延表決時間。

甚麼時候可收到錢？

這主要視乎參議院表決進度，亦即參院民主黨領袖舒默如何安排議程。舒默在1月底曾經確認尚餘1個月至6個星期才可通過新一輪紓困方案。目前最樂觀估計是美國人3月中旬可收到錢。

國會兩院如通過方案會交予拜登簽署，然後由稅務部門安排派錢，這些程序都需要時間處理。倘若參院在3月底通過方案，國民料到4月初才收到錢，即相隔一至兩星期。

回顧華府之前兩輪派錢，第一輪在去年4月向成人派1,200美元及向兒童派500美元，支票最快兩星期送到美國人手中；第二輪每人派600元，則用約一星期時間派出。

美國哥倫比亞廣播公司

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