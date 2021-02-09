許多馬來西亞人都會即日往來新加坡，但一場武漢肺炎疫情令「家」變得遙不可及，新加坡與馬來西亞自去年3月起為抗疫而實施邊境限制，除非獲批特別許可證才可入境。但入境人士又要分別在兩地自費租酒店接受隔離，令到回家「成本高漲」，加上大馬疫情仍然嚴峻，令不少在新加坡工作或學習的馬來西亞人都決定不回大馬過新年。

大馬人兩年沒回鄉 打亂求婚計劃

許多受訪者表示返回大馬的隔離時間和租住費用都嚇怕他們，寧願放棄與家人團聚，留在新加坡。35歲的黃偉泰（Wong Wai Theng）在新加坡從事運輸工作，其兄弟同樣在新加坡工作。他說：「我兄弟擔心返回新加坡時會遇到麻煩，建議我不要回國，因此我決定等到疫苗運抵馬來西亞後，才再制訂計劃。」

黃氏兄弟家鄉在檳城，住在柔佛州新山市，以往每天都會由新山市前往新加坡上班。但自去年3月18日起大馬封鎖邊境，黃偉泰便一直沒有返回新山市，長期與家人及女友分隔兩地，甚至已經兩年沒有見過父母。他說：「當時我以為邊境只會封鎖14天，我記得自己橫過大橋（新柔長堤）時，感到混亂和迷失方向。」

新加坡去年6月爆發登革熱（Dengue fever），他受感染要入院留醫，出院後又要隔離一星期接受觀察，打亂了他許多計劃，包括向女友求婚。他稱：「疫情令我明白到，應該珍惜每分每秒和身邊的人。」

去年3月，新加坡和馬來西亞實施邊境管制不准入境，兩國政府在8月宣佈推出周期性通勤安排（Periodic Commuting Arrangement，PCA），兩國居民持有長期商務和工作簽證便允許跨境工作，擁有永久居留權、在新加坡工作的馬來西亞人可申請PCA返回大馬。

申請通勤回大馬 費用高昂成障礙

不過，從事採購行業、現年40歲的應國祥（Eng Kok Siang）仍決定留在新加坡，因為申請PCA回大馬要花費超過8,000大馬令吉（1.5萬港元），包括病毒檢測和酒店隔離費用。他稱：「來回大馬一次總共要隔離24天，還不包括與家人共處的時間，大假根本不足夠。」他只好通過視像通話與家人保持聯繫，除非有緊急情況，否則不會回大馬。

他在新加坡的馬來西亞朋友也持相同態度，39歲的譚文偉（Tan Wen Wei）在石油鑽探廠工作，去年9月申請PCA回國，但今年農曆新年將至，他不打算再回國。他坦言上次返回大馬，幾乎不想再往新加坡，但為了全家生計只好回來，「我的孩子問我何時回來，但今次我不會回家」。他會專注工作分散思念，亦沒有心情慶祝新年，「我希望邊境能盡快重開，讓所有想回家的人都可以與親人團聚」。

14歲高中生Jacob Low在新加坡讀書，每年農曆新年都會與大馬家人一起吃飯、唱卡拉OK及玩遊戲。但今年他決定留在新加坡，是首次不能與家人一起歡度新年。他解釋︰「我不可能回家，回新山市要進行隔離，然後返新加坡又要再隔離14天，我會因此失去4周，無法追上功課進度。」

他打算在農曆年間專心學業及為未來的測試備課，至於今年的團年飯，「我可能吃即食麵或麥當勞，我還未決定...會很簡單」。

初生孩子被困室內 難到戶外四處走

現年35歲的投資分析師Joshua Goh，以前每兩個月便從新加坡返回他的家鄉馬六甲。但自從去年3月實行邊境限制以來，他們一家四口便再未能見到家人。他的第二個孩子去年3月出生，但可惜卻不能與家人共聚慶祝農曆新年，儘管他的母親現在與自己同住，但其他家庭成員只能通過視像通話見他的女兒。

Joshua說：「與我們的兒子相比，女兒有完全不同的經歷，因為與哥哥相比，她出生後第一年大部份時間都在室內度過，當時我們可以帶到公園和購物中心。」

他和妻子決定在新加坡度過農曆新年，因為在兩國酒店的隔離費用是他不回家的關鍵因素，「更不用說孩子要被禁錮（在酒店裡）長達28天了，對孩子來說實在太困難」。

從事陪月的55歲Tay Ying Ying來自吉打州雙溪大年，今年她要獨自一人在新加坡過年，因為要照顧僱主剛出生的孩子，只好與丈夫及孩子分隔兩地。她說：「今年我不介意工作，因為過去一年搵工難，我賺的金錢可以幫助我的家庭。」

受制於邊境限制，大馬的陪月人員在過去一年到新加坡工作的機會大減，而她的丈夫是一名的士司機，也因為疫情而收入銳減。

新加坡Today Online／新加坡亞洲新聞台

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