近400奧運義工因森喜朗歧視言論退出

東京奧運暨殘運組織委員會會長森喜朗本月出席會議期間， 發表涉嫌性別歧視言論惹來爭議，雖然他事後已道歉，但外界不滿仍然持續。截至周一中午已有約390名奧運義工宣佈退出服務奧運會及殘奧會，還有兩人放棄參加火炬接力。

東京奧組委一共為奧運會和殘奧會招募了約8萬名志願者，放棄人數佔0.5%。另外奧組委還收到大約4,550個相關查詢，其中電話查詢有350個，郵件查詢約4,200個。

美國民警衞軍續駐守國會外至下月中

美國1月發生國會衝擊事件後一直加強保安，有國民警衞軍駐守，包括負責上月底總統拜登的就職典禮。美國國防部周一表示，國民警衞軍將續駐守國會外至下月中，涉及開支約4.83億美元（約37億港元）。

美國參議院周二起審理針對前總統特朗普的彈劾案，屆時國民警衞軍亦會在國會外候命。

美國國土安全部早前曾警告，因應特朗普敗選國內或面臨極端分子威脅，包括針對聯邦或州政府建築。美國國會警察局發言人馬萊基（Eva Malecki）指，保安安排至少在彈劾案結束前一直維持。

阿聯酋探測器將登陸火星

阿聯酋研製的火星探測器「希望號」（Hope）去年7月升空後，將於周二抵達火星。

阿聯酋任務的負責人沙拉夫（Omran Sharaf）說：「身為工程師及科學家，我們相當興奮，同時也很緊張、高興、擔心、害怕。」

法新社報道這場太空冒險適逢阿聯酋統一50周年紀念，若果任務成功，阿聯酋將成為第5個抵達火星的國家。

在「希望號」抵達火星後，中國的「天問一號」（Tianwen-1）也將在預料不到24小時後抵達火星，預計可成為第6個成功登陸火星的國家。過去只有美國、印度、前蘇聯和歐洲太空總署曾成功登錄火星。

中央社／英國《每日郵報》／新華社

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