（北美通訊）一年一度美國體壇盛事超級碗（Super Bowl），周日在佛羅里達州坦帕市（Tampa）舉行，佔「主場」優勢的坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）以31:9大勝爭取衞冕的肯薩斯酋長（Kansas City Chiefs），奪得18年以來首個超級碗錦標。佛州成千上萬名球迷，徹夜在球場外、脫下口罩狂歡，專家擔心出現超級傳播的風險。

白宮首席醫學顧問福西（Anthony Fauci）早已呼籲民眾留在家中，低調觀賞超級碗，坦帕市市長卡斯托（Jane Castor）也拍片呼籲球迷「即使贏波也要安全慶祝」，同時修改市內口罩令，強制民眾在所有超級碗戶外活動及聚會戴上口罩。不過，在球場外以及整個坦帕市的酒吧，球賽當晚擠滿沒有戴上口罩的民眾，近日稍見緩和的疫情，有機會因為超級碗而再次升溫。

《華盛頓郵報》統計，佛羅里達州至今超過170萬人感染武漢肺炎，逾2.8萬人死亡。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）自去年9月起，放寬多項防疫措施，使地區政府難以執行口罩令﹑限聚令等。

醫學網站medRxiv指，來自英國的變種武漢肺炎病毒，在佛州州內急速傳播。目前，佛州是全國擁有最多變種病毒個案的州分，雖然坦帕市的新增感染個案有放緩趨勢，但住院人數卻有所上升，當地公共衞生專家警告，超級碗周末有機會引發另一波疫情高峰。

坦帕市南佛羅里達大學公共衞生教授萊文（Marissa Levine）表示，超級碗是傳播武漢肺炎的「最佳場所」，加上慶祝活動使球迷放下警戒，與他人近距離歡呼慶祝，病毒更容易在公眾地方傳播。

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